COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上餐廳吃飯！他見牛排「擺盤太驚人」　網愣：畫面有異味

▲一名網友上餐廳吃牛排，卻因為擺盤與色澤讓他感到哭笑不得。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲一名網友上餐廳吃牛排，卻因為擺盤與色澤讓他感到哭笑不得。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 12:17:26

所謂的料理，不僅僅是著重烹調技術、食材是否美味，餐點的配色及擺盤也很重要，才能體現色、香、味俱全。不過就有一名網友到餐廳吃牛排，服務人員送上餐點後卻讓他哭笑不得，網友看了都忍不住直呼：「透過照片也感覺到味道」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，表示日前某一天訂了一間台北的餐廳，興高采烈地點了牛排，沒料到當服務人員將牛排送上桌時，牛排的擺盤與顏色卻讓他哭笑不得，原來盤中的兩條長形牛排疊在一起，加上一旁只有一片櫛瓜、兩葉蔬菜以及深色醬汁，一看就讓人失去食慾，乍看還容易讓人聯想到某種排泄物，讓原PO不禁感嘆：「居然讓我吃到這麼美觀的牛排，上菜的時候就聞到濃濃的味道」。

▲原PO一看見牛排上桌，無論是擺盤或是色澤，都讓他食慾全消。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO一看見牛排上桌，無論是擺盤或是色澤，都讓他食慾全消。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
照片曝光後，網友紛紛表示是擺盤跟配菜出了問題：「廚師除了手藝，美感真的也很重要」、「這擺盤我服了」、「真的假的啦！這真是太前衛的擺盤了」、「太藝術了」、「完全沒食慾」、「瞬間～反胃」。

另外也有網友搞笑地表示：「隔著螢幕都聞到了」、「還真像米田共」、「那味道zer一下就出來了」、「是不是得罪廚師了」、「屎味十足」、「我剛剛好像在貓砂裡有看到」、「隔著照片我也聞到濃濃的味道」。（編輯：陳珮瑜）

平價牛排為何崛起？「最強靈魂」爆出　老饕認了：有魔力

台灣「平價牛排始祖」爆出來了！46年前售價曝　全場震驚

教父牛排「超強本體」被挖出！老饕特地爲它去：會吃上癮

燒烤吃到飽選哪家？老饕揭「高CP值霸主」：吃爆肋眼牛排

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀