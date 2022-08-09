上餐廳吃飯！他見牛排「擺盤太驚人」 網愣：畫面有異味
所謂的料理，不僅僅是著重烹調技術、食材是否美味，餐點的配色及擺盤也很重要，才能體現色、香、味俱全。不過就有一名網友到餐廳吃牛排，服務人員送上餐點後卻讓他哭笑不得，網友看了都忍不住直呼：「透過照片也感覺到味道」。
這名網友在臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，表示日前某一天訂了一間台北的餐廳，興高采烈地點了牛排，沒料到當服務人員將牛排送上桌時，牛排的擺盤與顏色卻讓他哭笑不得，原來盤中的兩條長形牛排疊在一起，加上一旁只有一片櫛瓜、兩葉蔬菜以及深色醬汁，一看就讓人失去食慾，乍看還容易讓人聯想到某種排泄物，讓原PO不禁感嘆：「居然讓我吃到這麼美觀的牛排，上菜的時候就聞到濃濃的味道」。
照片曝光後，網友紛紛表示是擺盤跟配菜出了問題：「廚師除了手藝，美感真的也很重要」、「這擺盤我服了」、「真的假的啦！這真是太前衛的擺盤了」、「太藝術了」、「完全沒食慾」、「瞬間～反胃」。
另外也有網友搞笑地表示：「隔著螢幕都聞到了」、「還真像米田共」、「那味道zer一下就出來了」、「是不是得罪廚師了」、「屎味十足」、「我剛剛好像在貓砂裡有看到」、「隔著照片我也聞到濃濃的味道」。（編輯：陳珮瑜）