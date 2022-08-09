水電工飛澎湖「下機成柬埔寨」！律師7關鍵疑點：太厲害
台人遭詐騙至柬埔寨，遭到囚禁虐待的事件層出不窮，而「全球反詐騙組織」成員SAMMY近日登上節目《驚爆新聞線》透露，有水電工搭機去澎湖工作，一下機卻發現已經被送到了柬埔寨。但針對此一案例，林智群律師也在臉書分析並提出了7疑點。
根據《NOWnews》報導，全球反詐騙組織舉例，詐騙集團手法多樣化，會編造出各種腳本想辦法把人拐騙到當地，「曾經接過一個案例就是以為要去澎湖做水電，機票全英文看不懂，人一下飛機已經到了柬埔寨，所以各位觀眾現階段只要記住一個原則就夠，那就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了！救出來的人遠比受困的人少，預防勝於治療！」
針對該組織提到，水電工飛往澎湖下機已在柬埔寨的案例，林智群律師也在臉書分析，並且提出了7關鍵疑點：
1.去澎湖，跑到桃園機場這麼大的機場，不覺得怪怪的嗎？
2.去澎湖，拿到的機票寫英文，不覺得怪怪的嗎？（上機時機票都是自己拿，機組人員會核對）
3.去澎湖，要帶護照，不覺得怪怪的嗎？
4.去澎湖，海關人員問說去柬埔寨幹嘛？不覺得怪怪的嗎？
5.去澎湖，坐大飛機，不覺得怪怪的嗎？
6.去澎湖，飛了3個半小時，比高鐵南港到左營還久，不覺得怪怪的嗎？
7.去澎湖，機長廣播說今天金邊天氣良好，不覺得怪怪的嗎？
他更忍不住寫下「這樣還可以到下機（到柬埔寨）才發現，實在太厲害了」，並且後續再度幽默PO文「要去澎湖，結果飛到金邊，我是不相信。不過我曾經發生過，明明要去馬祖，張山地幫我訂到馬公」。（編輯：鍾怡婷）