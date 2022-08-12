▲ VW「福斯人禮遇計畫」金卡會員齊聚 體驗「一日西螺小農」

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台灣福斯汽車邀請中獎的金卡會員車主，駕駛愛車馳騁阡陌；以實際行動支持台灣在地物產，親臨西螺老街文化，參訪手工柴燒黑豆醬油，品嚐無菜單料理，體驗道地的生活風格。未來將持續推出「福斯人禮遇計畫」專屬系列活動，提供車主活力擁車旅程。





「福斯人禮遇計畫」推出後迅速累積車主會員，車主分為藍卡、銀卡與金卡，依卡別享有不同禮遇，展現 Volkswagen 售後服務與數位生活的成功整合。繼台灣福斯汽車與車主歡慶「我的電影夢」禮遇活動後，本次與雲林在地小農新創團隊合作，自投稿「開天菜愛車，來去吃好菜」的金卡會員中，抽選出幸運車主，參與台灣福斯汽車帶來的「一日西螺小農體驗」（價值逾 6,000 元），期許車主透過五感體驗，感受土地情懷，拉近人與產地的距離，強化生態永續發展，支持台灣原生物產，落實企業社會責任。





台灣福斯汽車當日聚集喜愛 Volkswagen 的幸運車主，深度感受雲林風情。其中，西螺老街文化導覽，帶給車主靜謐愜意的純樸風情，西螺御鼎興柴燒醬油飄香，古法釀造撲鼻，另外，台灣福斯汽車引領車主走進阿義廚房的無菜單料理，大啖私房美食，最後駕著愛車至唯果粒冰品，依據夏季水果自製消暑天然冰棒，讓炎炎的夏日注入一絲清涼舒心。透過此次活動，凝聚車主情感交流，感受活力與無縫的品牌盛宴。



