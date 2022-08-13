APSAA亞太暨台灣永續行動獎 中市機車污染AI辨識系統獲獎

2022 APSAA亞太暨台灣永續行動獎評比出爐！台中市政府環保局「機車污染AI辨識系統」，從247件提案中脫穎而出，分別獲得「亞太永續行動獎」銀獎及「台灣永續行動獎」銅獎殊榮，顯見台中市致力於移動源管制政策成果獲得肯定。環保局長陳宏益出席領獎時，感謝環保局同仁的創新思維及齊心協力，盼再接再厲，為打造永續宜居台中城努力。





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▲2022APSAA亞太暨台灣永續行動獎評比出爐，台中市「機車污染AI辨識系統」獲2項大獎。（圖／環保局提供）

由財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的「 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」，總計吸引國內136個單位參加，參獎件數高達247件，環保局以「機車污染AI辨識系統」的技術及成果參與，其具體方案及創新實踐成果令人驚豔，從眾多參獎提案中脫穎而出。這是繼今年上半年代表台中市參加「2022全球50智慧大獎」，勇奪全球50大智慧科技應用項目之評比殊榮後，再於此次永續發展目標（SDGs）的永續城市（SDG11）指標，榮獲銀獎及銅獎肯定。





▲台中市政府環保局以「機車污染AI辨識系統」參與評比，在眾多參與者中脫穎而出，獲得二項大獎。（圖／環保局提供）

環保局表示，為優化人力資源成本且益於運作管理，近年積極發展AI人工智慧自動判煙技術，結合車牌影像自動辨識系統，透過科技執法創新作為，管制轄內高污染車輛排煙問題，同步加強列管未完成年度排氣檢驗機車。統計去(110)年度透過科技執法及執行相關稽查管制工作，以及實施老舊機車汰舊補助政策方案，台中市應定檢機車數為119萬3,452輛，完成定檢機車數為98萬6,962輛，年度定檢率達82.7%，六都排名首次躍居第一。另成功汰除一至四期老舊機車共計6萬931輛，相當於減少PM2.5年排放量8.8公噸、CO2年排放量2萬154.2公噸，有助提升台中市空氣品質。





環保局長陳宏益表示，環保局此次在永續發展領域獲得如此斐然的成果佳績，期盼透過公私協力，輔以相關政令宣導，建立市民對於機車排氣檢驗及維護保養的環保觀念，促使轄內所有機車皆能按時完成排氣檢驗，共同守護台中市空氣品質，打造永續宜居台中城。



