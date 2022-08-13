端竹縣政見牛肉　周江杰：跨局處推廣文化、盼人人說客語

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周江杰當場也提出他對文化治理的觀念，他指出，文化推廣應跨局處進行，落實局局有文化的概念。這不單教育歸教育、文化歸文化，各部門間的合作連結，更能有效將客家文化落實在民眾的日常。
他認為客語的學習相當重要，但是語言的養成，必須建立在文化的體驗與感官上。周江杰說，新竹縣有豐富的客家地景、古蹟，例如信仰中心義民廟、名劇《茶金》裡的姜阿新洋樓、吳濁流和龍瑛宗等文學家的故居等，這些地景背後的故事都可以作為媒介激發孩童學習客語的興趣，也同時讓他們能夠將語言詞彙和這些感官記憶連結，增添學習的樂趣、加深學習的效果。
周江杰指出，新竹縣是全國客家人口比例最高的縣市，有超過三分之二的新竹縣民是客家人，走在路上，時常都能聽見有人在講客家話。幾百年來，這裏也孕育了許多豐富的客家地景與優秀的客家人，例如義民廟、金廣福公館、新瓦屋等客家古蹟，龍瑛宗、吳濁流等文人作家。
周江杰強調，總統蔡英文上任以來，相當重視客家語言與客家文化的發展，2019年初公布的《國家語言發展法》，將客語和台語、台灣原住民族語、馬祖語以及台灣手語等語言，明訂為「國家語言」。未來希望將新竹縣營造成一個人人會說、能聽，並且以說客語為榮的環境。