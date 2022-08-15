年輕人參政有前途！盤點2022候選人　8俊男美女熱血登場

愈來愈多年輕人參政！年底即將迎來九合一大選，不少候選人紛紛表態，各黨推出青年新血，盼奪新世代票倉！看來2022年底選戰，不只拚政見更要拚人氣！全台各地方皆有新面孔，《Nownews今日新聞》特別整理出七位顏質出眾的男女候選人，帶大家一次認識！





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▲陳紫渝外型亮眼，在網路上引發熱議。（圖/翻攝自陳紫渝臉書）

▲林京玲獲「最美里長」之美譽。（圖/翻攝自林京玲臉書）

▲年輕有為的郭書成，力拼連任湖興里里長。（圖/翻攝自郭書成臉書）

▲里長候選人辛宗頴神似本土男星陳冠霖，因而獲得關注。（圖/翻攝自辛宗頴臉書）

▲年僅23歲的洪佩琦，堪稱南投縣最年輕的里長候選人。（圖/翻攝自洪佩琦臉書）

▲高乃芸外型亮麗，更擁有心理師、教師雙執照。（圖/翻攝自高乃芸臉書）

▲新竹市第一選區的議員候選人宋品瑩，外型亮眼，同時也是一名英語教學Youtuber。（圖/翻攝自宋品瑩臉書）