年輕人參政有前途！盤點2022候選人　8俊男美女熱血登場

愈來愈多年輕人參政！年底即將迎來九合一大選，不少候選人紛紛表態，各黨推出青年新血，盼奪新世代票倉！看來2022年底選戰，不只拚政見更要拚人氣！全台各地方皆有新面孔，《Nownews今日新聞》特別整理出七位顏質出眾的男女候選人，帶大家一次認識！
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年僅23歲的陳紫渝，因為表態參選新北市永和區永福里里長，以亮麗外型、甜美笑容爆紅，甚至登上PTT引起轟動，不少網友直呼「準備好遷戶籍了」、「台版IU」。陳紫渝曾在臉書表示，之所以投入選戰，是因為2018年陪著母親競選里長，雖然最後沒選上，但助選過程，街頭拜票時的一路一腳印，也在她的心中埋下理想種子；這次主打「青年、熱情、效率」的口號，宣布參選，霸氣喊話「我要永福里煥然一新」。相關報導
「最美議員」候選人 林京玲
台中市議員參選人林京玲，是台中公民里現任里長，她在24歲時回到家鄉參選，當時以黑馬之姿打破在地50年世襲，成為當地最年輕里長；6年後，現年30歲的林京玲轉戰市議員，因外型亮麗，在網路掀起熱議，「要挑戰今年最正候選人，我只推薦這位，台中市中西區議員候選人，現任里長，林京玲，連名字都仙氣」、「目前全台最正候選人」、「穩了」。相關報導
新北市汐止區湖興里里長 郭書成
今年29歲，來自新北市汐止區湖興里的里長參選人郭書成，在2018年選舉時，以期盼社區轉型，希望透過年輕人的活力與新觀點，改變自己的社區，成功當選。年輕世代從政有獨特經營手法，同步協槓經營YouTube頻道「在幹嘛里長」，分享當里長的生活點滴，這次以年輕有為的形象，力拚連任。
台中市南屯區新生里的里長候選人 辛宗頴
台中市南屯區新生里的里長候選人辛宗頴，以神似本土男星陳冠霖的明星臉，在地方上小有名氣，以姓名辛宗穎諧音「心中有你」為口號，表示之所以投入選舉時，秉持的心態是為了讓地方建設更進步，民眾擁有更多服務！在臉書上強調「不是每個人都可以成為銷魂的船長，但是可以讓夢想起航！」
南投縣最年輕的里長參選人 洪佩琦
今年23歲的洪佩琦，將參選南投縣草屯鎮全鎮第三大的敦和里里長，堪稱南投縣最年輕的里長候選人，洪佩琦表示，從小就讀敦和國小、草屯國中、草屯商工到南開科大，求學過程一直在草屯鎮，是土生土長的草屯人；因大學曾到台中市實習，真實體會到「城鄉差距」，希望用年輕人的思維，讓自己的家鄉產業更活絡，長輩和小朋友也能獲得更多的照顧。
新北市議員第8選區參選人 高乃芸
28歲的高乃芸是民進黨提名的新北市議員第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）參選人。外型亮麗，擁有心理師、教師雙執照，雖然年輕，卻已在地方服務多年，因為姑姑是民進黨6連霸議員高敏慧，在地服務30年了，這屆將交棒給姪女。高乃芸以勤跑基層為目標，希望能穩固原本的在地鄉親支持，並爭取更多老中青選民青睞。
民眾黨新竹市東區議員參選人 宋品瑩
31歲的宋品瑩，擁有師大英語系學士學歷，並以榜首之姿考取師大翻譯所，目前仍在就讀中；也是一名Youtuber，擁有20萬訂閱數。她的參選動機是來自，身為一名新竹媳婦，發現生活中有許多有待改善的地方，包含交通安全、居住正義，以及教育問題等等，與其等待其他人改變，不如自己卯起來做，希望能為自己、為親朋好友、為下一代，創造更美好的環境。
鹿港鎮民代表 張愉婕
今年27歲，來自彰化鹿港的無黨籍鎮民代表張愉婕，4年前23歲就以3192票、得票率29.1%，當選鹿港鎮鎮民代表。今年再度投入選戰尋求連任，身為鹿港鎮的民代，以一襲傳統旗袍，在當地著名地標之一的鹿港天后宮拍攝宣傳照。