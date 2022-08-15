台灣沙茶醬只會吃牛頭牌？「隱藏神款」找到了 老饕狂推
再平淡無奇的菜餚，只要加入一點點醬料，就能改頭換面，一舉征服大家味蕾，而對台灣人來說，方便又百搭的「沙茶醬」肯定不可或缺，對此就有網友好奇，目前市面上，「牛頭牌沙茶醬」就像稱霸市場一樣，屹立不搖，好奇「有其他品牌可以跟牛頭牌一戰的嗎？」貼文引發討論。
該網友在PTT發文表示，他發現好帝一食品旗下的「牛頭牌沙茶醬」，發跡至今已經超過60年，價格是一般市售沙茶醬品牌當中最高的，食用口感上，原PO認為「其他像是福華、愛之味、義美之類的，感覺味道就是差了一截」，因此他好奇「有其他品牌可以跟牛頭牌一戰的嗎？牛頭牌沙茶醬淋白飯真的是一絕」。
貼文一出掀起熱議，網友紛紛表達個人看法，有部分人認同原PO觀點，留言說道「牛頭牌沙茶醬最突出的是它那個香味，還有它那層油要平均使用」、「牛頭牌性價比真的高」、「巿售的沒有，其他的都太甜」、「牛頭牌那味道真的是其他牌子學不來，價錢又比高級沙茶便宜很多」。
不過除了牛頭牌沙茶醬被大讚外，「愛之味素食沙茶醬」也廣受網友們歡迎，「愛之味素食是唯一能贏的」、「愛之味素食+1」、「愛之味素食很強，無關葷素」、「愛之味素食配飯才是有夠好吃」、「個人超愛愛之味素食沙茶，吃肉必配」、「愛之味素食是最強的沙茶醬」、「推愛之味素食沙茶，風味和傳統不大相同」。（編輯：張志浩）