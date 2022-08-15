COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣沙茶醬只會吃牛頭牌？「隱藏神款」找到了　老饕狂推

▲對台灣人來說，方便又百搭的「沙茶醬」是不可或缺的配料。（示意圖／取自pixabay）
▲對台灣人來說，方便又百搭的「沙茶醬」是不可或缺的配料。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-15 13:18:32

再平淡無奇的菜餚，只要加入一點點醬料，就能改頭換面，一舉征服大家味蕾，而對台灣人來說，方便又百搭的「沙茶醬」肯定不可或缺，對此就有網友好奇，目前市面上，「牛頭牌沙茶醬」就像稱霸市場一樣，屹立不搖，好奇「有其他品牌可以跟牛頭牌一戰的嗎？」貼文引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該網友在PTT發文表示，他發現好帝一食品旗下的「牛頭牌沙茶醬」，發跡至今已經超過60年，價格是一般市售沙茶醬品牌當中最高的，食用口感上，原PO認為「其他像是福華、愛之味、義美之類的，感覺味道就是差了一截」，因此他好奇「有其他品牌可以跟牛頭牌一戰的嗎？牛頭牌沙茶醬淋白飯真的是一絕」。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲原PO好奇有其他品牌的沙茶醬可以跟牛頭牌一戰嗎？貼文釣出不少網友留言表達個人看法。（圖／記者張志浩攝）
貼文一出掀起熱議，網友紛紛表達個人看法，有部分人認同原PO觀點，留言說道「牛頭牌沙茶醬最突出的是它那個香味，還有它那層油要平均使用」、「牛頭牌性價比真的高」、「巿售的沒有，其他的都太甜」、「牛頭牌那味道真的是其他牌子學不來，價錢又比高級沙茶便宜很多」。

不過除了牛頭牌沙茶醬被大讚外，「愛之味素食沙茶醬」也廣受網友們歡迎，「愛之味素食是唯一能贏的」、「愛之味素食+1」、「愛之味素食很強，無關葷素」、「愛之味素食配飯才是有夠好吃」、「個人超愛愛之味素食沙茶，吃肉必配」、「愛之味素食是最強的沙茶醬」、「推愛之味素食沙茶，風味和傳統不大相同」。（編輯：張志浩）

女警爆「買5便當拿8醬料」！網挖出菜單愣住　風向大逆轉

肉片只會拌炒醬油？主婦多扔「3配料」　秒變身日式料理

維力炸醬麵加蛋算外行！老饕抖「上癮吃法」：泡麵界極品

火鍋醬料區為何擺砂糖？「神功能」外行不懂：連店員也愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀