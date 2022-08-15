4大速食店「隱藏秘密」全公開！眾爽吃幾十年：會被買爆

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首先，蔡阿嘎透露，麥當勞飲料杯蓋上有4個小洞洞，其實上面分別寫道TEA（紅茶）、DIET（零卡）、ICED（去冰/少冰）以及OTHER（其他，目前為可口可樂纖維+）。倘若一個按鈕都沒按壓，則代表是「冰量正常」的「可口可樂」；如果是TEA、DIET、ICED的按鈕同時壓下，則代表「去冰/少冰的無糖紅茶」。
此外，蔡阿嘎也曝光麥當勞隱藏神品「冰心雪糕」，影片中攝影師蔡宗翰一吃甚至驚呼「會賣爆」！但根據《NOWnews今日新聞》報導《獨／麥當勞證實「冰心雪糕」全面停售 點心站也走入歷史》，麥當勞近期證實「冰心雪糕」已全面停售，表示「台灣麥當勞基於整體商業考量，點心站已結束營業，其販售之冰心雪糕亦同步停止販售或售完為止，感謝顧客長久以來的支持；未來將持續開發多元的餐點選擇，歡迎消費者嚐鮮。」
再來則是「肯德基」，蔡阿嘎透露肯德基早餐相當便宜，一杯奶茶加上培根薯餅蛋烤餅只要49元。而點餐時講出「神秘密碼」就能享有優惠，不用花100元就能吃到飽滿美食，詳細優惠和代碼可至官網查詢。
緊接著是「摩斯漢堡」部分，摩斯漢堡的紅茶一直是許多人最愛，而蔡阿嘎說明倘若到門市購買摩斯紅茶，可以免費要求添加檸檬片和奶球。
最後則是「頂呱呱」，蔡阿嘎分享，頂呱呱其實有隱藏美食「椒麻一口翅」，也是傳說頂呱呱最好吃的神祕品項，有趣的是，二伯見到實品興奮直呼「原來有這種東西我從來沒買，這盒我要」。
影片曝光後，隨即引起不少網友驚呼，「好多冷知識啊，摩斯那個我還真的不知道」、「頂呱呱的椒麻一口翅不知道耶，這個下次會想去點看看」、「被公開後會有一波買爆潮喔！」、「好酷哦，原來麥當勞飲料上面凸起來的是有用處的」、「麥當勞沒有冰心雪糕了」。（編輯：陳雅雲）