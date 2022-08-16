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2022 Lexus Grand Tour 熱血壯遊即日起開放報名

▲ 2022 Lexus Grand Tour 熱血壯遊即日起開放報名
▲ 2022 Lexus Grand Tour 熱血壯遊即日起開放報名

2GameSome - 有車賞

2022-08-16 21:25:01

2020 年 Lexus 在台灣舉辦了首場性能跑車車主專屬壯遊活動 Grand Tour，大受車主好評。此次，Lexus 將再次啟程，更特別規劃專屬賽道課程，續寫壯遊新篇章。

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2022 Lexus Grand Tour 結合台灣美景壯遊以及麗寶賽道日，共三天兩夜的行程，由車主駕駛自己的 LC 或 RC F 車輛，在這趟旅程中，不僅能穿梭於台灣西部的山海之間，深度體驗沿途的人文風情及壯闊風景，還能享受馳騁賽道的操駕快感。

暢遊壯闊美景與體驗深度人文風情

Lexus 車主將在大溪威斯汀酒店參與迎賓晚宴與活動說明後，次日一早即自桃園大溪威斯汀酒店出發，沿著浪漫台 3 線，前往隱身於山谷中的 The One 南園人文客棧，在體驗品茗文化及雅敘南園導覽中，感受跨越時空的江南之美，更陸續透過專屬的行駛路線，感受湖光山色之美與碧藍海濱，恣意穿梭於台灣西部山海的絕美景象之中；夜晚入住緊鄰於麗寶賽道的台中麗寶福容大飯店，晚宴為 Lexus Grand Tour Party，在輕快的爵士節奏中，讓車主為次日馬力全開的賽道體驗養精蓄銳。

熱血賽道體驗與傳奇超跑 LFA 試駕

第三天是全日包場的賽道體驗，Lexus 將帶領車主前往全台唯一正式通過 FIA 國際汽車聯盟認證的麗寶國際賽車場，並邀請專業教練團隊精心策劃，上午透過循序漸進的專業課程及定站關卡體驗，先行熟悉賽道駕駛，讓車主盡情享受最完整的 LC 及 RC F操駕與優越性能，更特別安排車主們駕駛全球限量僅 500 台的傳奇超跑 — LFA，親身感受被譽為「天使咆哮」的高轉速引擎聲浪；下午正式進入全賽道駕駛體驗，讓車主能夠充分感受 Lexus 高性能跑車馳騁於賽道上的駕馭快感。

詳細活動說明及辦法請參考 LEXUS TAIWAN 官方活動網頁。

■活動形式：LC、RC F 車主自駕之旅，共 16 組額滿為止(每組上限 2 名) ，須年滿 20 歲

■活動日期：10/5 (三) - 10/7 (五)，三天兩夜

■活動地點：台灣桃園、新竹、苗栗、台中麗寶賽道

■活動概要：Lexus 性能跑車專屬車聚活動，帶領車主暢遊台灣西部山海之間，體驗穿梭於碧藍海濱及探訪秘境景點的駕馭樂趣，並首次結合賽道日，於麗寶賽道全日包場，邀請專業教練團隊透過循序漸進的專業課程體驗賽道，更安排傳奇超跑 LFA 試駕體驗，帶領車主展開驚豔之旅。

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