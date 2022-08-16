▲ 2022 Lexus Grand Tour 熱血壯遊即日起開放報名

我是廣告 請繼續往下閱讀
暢遊壯闊美景與體驗深度人文風情
Lexus 車主將在大溪威斯汀酒店參與迎賓晚宴與活動說明後，次日一早即自桃園大溪威斯汀酒店出發，沿著浪漫台 3 線，前往隱身於山谷中的 The One 南園人文客棧，在體驗品茗文化及雅敘南園導覽中，感受跨越時空的江南之美，更陸續透過專屬的行駛路線，感受湖光山色之美與碧藍海濱，恣意穿梭於台灣西部山海的絕美景象之中；夜晚入住緊鄰於麗寶賽道的台中麗寶福容大飯店，晚宴為 Lexus Grand Tour Party，在輕快的爵士節奏中，讓車主為次日馬力全開的賽道體驗養精蓄銳。
熱血賽道體驗與傳奇超跑 LFA 試駕
詳細活動說明及辦法請參考 LEXUS TAIWAN 官方活動網頁。
■活動形式：LC、RC F 車主自駕之旅，共 16 組額滿為止(每組上限 2 名) ，須年滿 20 歲
■活動日期：10/5 (三) - 10/7 (五)，三天兩夜
■活動地點：台灣桃園、新竹、苗栗、台中麗寶賽道
■活動概要：Lexus 性能跑車專屬車聚活動，帶領車主暢遊台灣西部山海之間，體驗穿梭於碧藍海濱及探訪秘境景點的駕馭樂趣，並首次結合賽道日，於麗寶賽道全日包場，邀請專業教練團隊透過循序漸進的專業課程體驗賽道，更安排傳奇超跑 LFA 試駕體驗，帶領車主展開驚豔之旅。