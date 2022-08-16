▲ 2022 Lexus Grand Tour 熱血壯遊即日起開放報名

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熱血賽道體驗與傳奇超跑 LFA 試駕





■活動概要：Lexus 性能跑車專屬車聚活動，帶領車主暢遊台灣西部山海之間，體驗穿梭於碧藍海濱及探訪秘境景點的駕馭樂趣，並首次結合賽道日，於麗寶賽道全日包場，邀請專業教練團隊透過循序漸進的專業課程體驗賽道，更安排傳奇超跑 LFA 試駕體驗，帶領車主展開驚豔之旅。



