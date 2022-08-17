特企／全國最大800坪大武山沉浸展 宛如置身奇幻森林
位於屏東市菸廠路的「#屏菸1936 文化基地」於 2 月 25 日全新開幕至今已經成為屏東市區最新文化地景打卡點。4.2 公頃的園區以沈浸式五感體驗為特色，讓觀眾身歷其境，感受屏東的產業與文化底蘊。園區中8、9 倉庫大武山沉浸展以「屏東大武山」為主題，開幕至今，已經吸引12萬人到訪參觀！展期只到8/31，主辦單位邀請全國觀眾保握最後觀展機會！
特展分6大展區，結合360度與540度沉浸投影、全息投影與環形光影劇場等視覺藝術、擁有全國最大800坪全沉浸空間，被網友們暱稱為南國最強打卡景點，讓觀眾沉浸在大武山的高山杜鵑花海中之餘，還可以看到難得一見的南十字星空，宛如走進大武山的奇幻森林。
特展資訊
台灣No.1原創沉浸劇場：大武山
全票：199元
優惠票：129元（ 請持相關證明文件至售票處購票）
免票 ：0元（請持相關證明文件直接至展館入口驗證身分進場）
(屏東縣民須出示身份證、戶口名簿、戶籍謄本等可證明設籍於本縣之相關證明文件，方可免費參觀上述三館舍)
休館前1小時停止售票
週二至週四 17:00
週五至週日 20:00
詳細票種說明，依官網公告為主。
https://reurl.cc/xOyMp1