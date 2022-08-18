最糗詐騙！FBI寄信給他「內容超狂」　網愣：台灣分局？

近期頻傳的柬埔寨詐騙，讓多數人開始有了危機意識，面對來路不名的訊息都會再三確認一番。但是如此粗糙的信件，還真是讓收到的人啼笑皆非！日前，一名網友收到一封來自「FBI」的電子郵件，內容指控他洗錢、等著被逮補。底下網友們一看全都笑瘋，紛紛留言「FBI會寄email給犯人我也是笑死，肯定是直接破你家門給你兩槍先」、「怕你看不懂還直接幫你翻譯好耶！超貼心！」





我是廣告 請繼續往下閱讀