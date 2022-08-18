COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

最糗詐騙！FBI寄信給他「內容超狂」　網愣：台灣分局？

▲詐騙訊息猖獗，近日有網友收到一封自稱「FBI」來信，內容指控他洗錢，但仔細研讀之後卻讓他很傻眼。（圖/翻攝自pixabay）
▲詐騙訊息猖獗，近日有網友收到一封自稱「FBI」來信，內容指控他洗錢，但仔細研讀之後卻讓他很傻眼。（圖/翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-18 12:35:03

近期頻傳的柬埔寨詐騙，讓多數人開始有了危機意識，面對來路不名的訊息都會再三確認一番。但是如此粗糙的信件，還真是讓收到的人啼笑皆非！日前，一名網友收到一封來自「FBI」的電子郵件，內容指控他洗錢、等著被逮補。底下網友們一看全都笑瘋，紛紛留言「FBI會寄email給犯人我也是笑死，肯定是直接破你家門給你兩槍先」、「怕你看不懂還直接幫你翻譯好耶！超貼心！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在臉書社團「爆怨公社」貼出信件截圖，只見發信者使用聯邦調查局的LOGO當成大頭貼，還把名稱改成「Federal Bureau of Investigation」，內容直指：「我們已經聯繫美國為您的逮捕和起訴提供國際交易安全，因為這不僅是台灣政府的案件，您只能被聯邦調查局逮捕，因此您將被他們逮捕和起訴，因為他們負責洗錢案，所以等待你的逮捕和起訴。

▲網友收到一封來自「FBI」的來信，內容詞不達意，荒謬到眾人看了笑翻天！（圖/翻攝自●【爆怨公社】●）
▲網友收到一封來自「FBI」的來信，內容詞不達意、荒謬的指控以及文法讓眾人看了笑翻天！（圖/翻攝自爆怨公社）

信中還提及，「您的所有詳細信息已經向他們報告了您的家庭地址、工作地址、您的照片，以及您所有的社交網絡和您的電話號碼。」最後還警告，「所以不要著急，你一定會面對你犯罪的後果。」一連串荒謬的文字讓原PO忍不住調侃「我的帳戶都沒有錢進來，怎麼跟我說洗錢？」

看完內文後，整篇詞不達意及荒謬的邏輯以及文法讓網友們吐槽，「這個指控嚴肅到我忍不住噴笑！」、「超好笑，完全是Google直接翻譯的文法，夭壽」、「被抓的話，請問機票他們出？還是自付」、「FBI真人性，知道收件者看不懂英文，還打中文跟你說你犯罪行為」、「洗錢案很偉大嗎，前面還要空一格」、「一看就是用Google翻譯的，0分！」、「請問FBI有台灣分局？還有簡體中文的部分是，太好笑XD」。（實習編輯：蔡宥嫻）

Bump黑歷史曝！她嗆「噁男憑什麼罵外交部」　深夜急刪文

柬埔寨詐騙又進化！「台灣地名」搬出來了　他機智神破解

柬埔寨詐騙首腦爆「是女星老公」！4特徵曝　曾演偶像劇

柬埔寨最新詐騙手法！在台成立公司「員工旅遊整車載走」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀