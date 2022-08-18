最糗詐騙！FBI寄信給他「內容超狂」　網愣：台灣分局？

近期頻傳的柬埔寨詐騙，讓多數人開始有了危機意識，面對來路不名的訊息都會再三確認一番。但是如此粗糙的信件，還真是讓收到的人啼笑皆非！日前，一名網友收到一封來自「FBI」的電子郵件，內容指控他洗錢、等著被逮補。底下網友們一看全都笑瘋，紛紛留言「FBI會寄email給犯人我也是笑死，肯定是直接破你家門給你兩槍先」、「怕你看不懂還直接幫你翻譯好耶！超貼心！」
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信中還提及，「您的所有詳細信息已經向他們報告了您的家庭地址、工作地址、您的照片，以及您所有的社交網絡和您的電話號碼。」最後還警告，「所以不要著急，你一定會面對你犯罪的後果。」一連串荒謬的文字讓原PO忍不住調侃「我的帳戶都沒有錢進來，怎麼跟我說洗錢？」
看完內文後，整篇詞不達意及荒謬的邏輯以及文法讓網友們吐槽，「這個指控嚴肅到我忍不住噴笑！」、「超好笑，完全是Google直接翻譯的文法，夭壽」、「被抓的話，請問機票他們出？還是自付」、「FBI真人性，知道收件者看不懂英文，還打中文跟你說你犯罪行為」、「洗錢案很偉大嗎，前面還要空一格」、「一看就是用Google翻譯的，0分！」、「請問FBI有台灣分局？還有簡體中文的部分是，太好笑XD」。（實習編輯：蔡宥嫻）