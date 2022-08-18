日本吃炒麵狂倒「1物」搭配！台人一看秒氣壞：是在幹嘛
日本飲食特色之一就是創意點子，時常有普通食材發生新奇的碰撞，對此就有一名網友透露，他在看日劇時，發現日本人竟會把白飯夾到炒麵上去配，讓他看了超傻眼，看不懂這樣搭配是在幹嘛，貼文曝光後立即引起熱議。
該名網友在PTT貼文，他以「日本人炒麵配白飯是在幹嘛？」為題，表示他看到日劇居然有人去吃鐵板燒時點了一盤牛雜炒麵，竟然還搭配白飯，「看他把炒麵夾到白飯上面一起吃，是在哈囉？要不是後面追加了一份骰子牛，不然我真的會生氣欸」，因此忍不住傻眼問：「炒麵配白飯到底是在幹嘛，卦？」
貼文一出，不少網友也直搖頭，「碳水化合物MAX」、「大概就是漢堡夾薯餅的概念」、「炒麵麵包：有什麼問題嗎」、「日本餃子(鍋貼)也拿來配白飯，超有事」、「日本人的bug之一就是飯桌上有白飯，其他食物會自動變成配菜」、「碳水搭碳水的吃法我真的難以適應」。
也有網友認為，這只是飲食文化差異，「以前我也覺得餃子配白飯很奇怪，直到有人反問我：你沒吃過餛飩麵嗎？」、「去日本玩點拉麵+炒飯set很正常」、「為什麼不行？日本人應該才會覺得台灣人澱粉類分量都多得很奇怪吧，明明就只是一樣菜」、「西方人有段時間也覺得吃內臟很奇怪，也有人認為豬血糕是糟糕透頂的食物，惡名昭彰的臭豆腐更不用說。嘲笑其他國家的飲食文化是在哈囉？」（編輯：賴禹妡）