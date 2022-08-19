周子瑜甜曬「男友視角」照 TWICE回歸首度驚喜站C位
南韓女團Twice自出道以來就擁有超高人氣，成團至今即將滿7年紅遍全世界，上月宣布9位成員全體續約，讓粉絲欣喜若狂。近期無預警開通個人IG的台灣成員周子瑜，日前發出一系列日常私照，甜蜜的「男友視角」讓網友暴動。而即將回歸的Twice也在官方社群陸續釋出宣傳照，其中子瑜首次站在畫面正中間，霸氣站C位，讓歌迷又驚又喜。
Twice宣佈即將在8月底發行全新迷你專輯《BETWEEN 1&2》，消息一釋出粉絲紛紛表示期待，而官方社群近期發佈多張個人及團體宣傳照，其中最新的專輯概念照，九位成員一字排開，周子瑜驚喜站在最前方正中間的C位，她身穿綠色襯衫搭配馬甲連身短裙，霸氣露出修長美腿，終於打破先前遭公司冷落的風波，也引來粉絲開心大呼：「終於在C位見到子瑜了！」
此外，日前周子瑜在個人IG發出多張日常私照，照片中她坐在鏡頭的對桌，畫面宛如「男友視角」一般，只見她身穿白色短版上衣，閉上眼睛俏皮地對著鏡頭露出甜美的笑容。而另一張照片子瑜則是戴著白藍色的編織帽，放下金色長髮，拿著筷子對著鏡頭微笑，散發出濃濃的「女友感」，讓網友忍不住興奮直呼：「子瑜對面坐的人是我啦！」