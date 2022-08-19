博恩曾被性侵！尊重一個男人的敘事　也是走向平權的道路

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博恩延伸指出，大眾往往忽視「男性受害者」的議題，如果老公硬上老婆，大家就會去指責男方；但情況要是反過來，大家卻笑得很開心，「你們知道男性被強姦這個重要的議題，在社會上沒有廣泛被討論，就是因為你們這些人顧著笑」。
影片後半段，博恩多次以戲謔方式鼓吹「女生強姦男生」，使得整場脫口秀結束後，依舊引爆各界怒火，群轟博恩的呈現方式不夠細膩。
儘管表演方法引起詬病，但筆者對於博恩有勇氣站出來呈現男性的敘事，還是給予肯定評價的。
博恩「被強姦」脫口秀，與筆者之前強尼戴普「被家暴」的論述相似：男性也是包含在性別平權的保護範疇裡頭。
社會也會賦予男性難以掙脫的刻板印象，像是：男生不能輕易哭泣、男生怎麼可能被家暴、男生就是要懂修繕東西...等等（真的，我有男生朋友家裡東西壞了就是要他去修）
「玫瑰少年」葉永誌之死，正因他無法符合外界對男性的標準期待，甚至遭到歧視跟霸凌，最後只能導向死亡的悲劇後果。
被博恩點名的女性網站《女人迷》憂心，若有男性觀眾現在正處於遭受性侵、走不出來的困境，看到博恩這個「過來人」竟然以此大開玩笑，心裡會感受到被傷害。
筆者不是男性，也沒有被性侵的經歷（我也不想遇到這樣的事情，更祈禱大家都不要遇到），無法真正瞭解那些男性受害者看到博恩脫口秀的感覺。
這邊，純粹敘述我自己看完脫口秀的心得。
觀看影片時，我反而真切接收到了博恩想討論「男性也會被歧視」這個議題的用心。
面對自己被伴侶侵犯時，博恩還得承受他人「男賺女賠」的嘲弄，只好提出「我發現我自己越來越對勁」的反諷。
他嘗試想通過「性別置換」之後，眾人反應上的落差，藉此嘲弄感情關係裡頭隱藏的性別刻板印象。
面對過往經歷，博恩選擇侃侃而談。他展現了他的主體跟敘事，點出了很多男性在生存上可能會遇到的困境。
可不得不說，喜劇玩笑跟傷害的分界，真的很難拿捏，特別是博恩長期鑽研「地獄梗」的情境表演，大眾會看得很不舒服，也是在情理之內。
和大家科普一下，「地獄梗夜晚」（Hellish gags）本是一個化外之境，觀眾與表演者們都要帶著「沒有同理心」的前提去觀看表演。
當初這個名詞會成立，就是因為連表演者都明白，自己講出來的話會下地獄，才會叫做地獄梗。
因此，地獄梗的表演夜晚是小眾的，多半不會在大眾視野裡呈現。
如同編劇馮勃棣發文分析：「地獄梗的夜晚之存在，間接表明了一個共識，即在常規的生活中，人們要有基本的同理心與言論道德，甚至厚道，不然就無需另外設立一個無需道德疆界的表演場域。」
然而，博恩的影片最終是公開播放給大眾的。
他自行打破了該類型表演的場域疆界，自然也要想到自己的表演語境，在事後被「非地獄梗愛好者」的群眾逐句檢視，而博恩也要尊重他們的想法。
畢竟哪怕是「婚內性侵」，更多時候是一種「權力宰制」，而不是單純只有性欲而已。
誠如《女人迷》文章叩問：你要觀眾帶著怎樣的心情離場？
有的觀眾確實會如此解讀。
回到與「大眾」互動的喜劇玩笑，筆者私心喜歡的主持人是艾倫狄珍妮，她很擅長用溫暖的態度處理這些人權議題。
身為公開出櫃的同志公眾人物，艾倫狄珍妮之後在節目《艾倫秀》上大膽說出：「密西西比是我唯一知道如何拼寫的州。」
她同樣以搞笑方式，來抗議該州提出的「反同志法」。
筆者猜想，密西西比州的人可能也不喜歡她吧？某些密西西比州人也許會在看完她當天的主持秀後，帶著「憤恨」的心情離場。
但筆者願意提出另外一種角度，那就是：我是密西西比州人，但我卻不感受自己被冒犯。我甚至可以藉由艾倫的幽默反擊，進一步思考：我們的州如此「反同志」，是基於什麼樣的心態呢？
看完博恩的脫口秀，我覺得男性觀眾可以想的是：未來假設遭遇到權利被侵害，當他人抱著「男賺女賠」的心態看待我們時，我們能不能夠學習去反駁？
我們不需要像博恩一樣，努力說服自己「越來越對勁」。
男性受暴者，勇敢報案，勇敢說不，勇敢道出屬於你們的敘事。（因為數據顯示，男性受暴時往往是「沉默的一方」）
這是身為觀眾的我，在看完博恩影片後，願意留下這樣的思考與感受。
感謝博恩與《女人迷》各自提出不同的觀點切面，讓大家都能關注到這項議題，閱讀兩方的敘事。
坦白說，筆者目前仍在反覆消化各方的論述，擔心自己是否想得不夠全面。但唯一可以相信的是，無論《女人迷》還是博恩，他們這次關心的焦點都是「男性」，都是人權的捍衛。
我真的相信，他們都是立意良善。
看到外界因為這件事情開始戰性別、戰女權、戰沙文主義，反而模糊了《女人迷》與博恩想要闡述的核心價值，我認為是一件很可惜的事情。
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原文刊登於2020年3月30日，更新於2022年8月19日。
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