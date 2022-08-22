保健食品全吃錯？營養師點「3種」常吃過量：燒錢又傷身

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賀菡懿也列出3項常見補充過量的營養素，第一「胡蘿蔔素」，是其中一個常見檢測結果數值過高的一種抗氧化營養素，常在保健食品被標示為維生素A，雖然「胡蘿蔔素本身對心血管健康有助益」，也期待補充胡蘿蔔素可以轉為維生素A，但往往檢測結果會看到胡蘿蔔素超標，甚至皮膚發黃，而維生素A仍然偏低的情況，這時會建議重新檢視日常吃的保健食品成分，也暗示了標示維生素A的產品內容其實是胡蘿蔔素，建議更換更適合個案的產品。
賀菡懿建議，多吃黃色橘色蔬菜，以及深綠色蔬菜，尤其是地瓜葉的胡蘿蔔素含量很高；而維生素A的來源多是動物內臟，因此如果吃素，或是檢測出維生素A偏低的話，針對黏膜免疫健康，可以外源性補充維生素A。
第二「葉黃素」，賀菡懿說，這跟胡蘿蔔素一樣是脂溶性營養素，因此當補充過多時會累積在體內。由於現代人用眼過度，因此大家為了眼睛的健康，會注重葉黃素的補充，但要提醒大家，在劑量上不要過量，如果想要加強效果，可以選擇複方，像是搭配 玉米黃素、蝦紅素、山桑子和魚油等等，從各種角度切入眼睛的保養。
第三「褪黑激素」，雖然在台灣屬於藥物，但因為資訊透明和網路發達，很多人會自己在網路上買來改善睡眠。褪黑激素主要用在調整時差，或是 延遲型日夜節律睡眠障礙等等，對於入睡困難的個案來說幫助很大。由於睡眠障礙的原因其實有很多種，在功能醫學來說，我們希望了解 皮質醇節律、營養狀態、神經傳導物的合成以及荷爾蒙平衡等，剖析根本的原因，再挑選最適合的營養素。
但是許多人會從低劑量吃起，吃到很高的劑量，仍然無法改善睡眠品質。因此簡單來說，如果吃3-5mg，甚至8-10mg也不夠的話，或是搭配了5-HTP也效果不佳，還是建議重新評估睡眠問題的原因，而不是一直加高劑量，除了對睡眠沒有實質幫助外，還有傷身體的疑慮。
賀菡懿也提醒，除了脂溶性營養素外，其實也很常看到超高劑量補充B群、抗氧化物質、或是維生素D等等，但不一定了解自己實際的需求，往往沒有改善問題本身，又瘦了錢包，因此她建議藉由功能醫學的檢測，可以確實瞭解自己健康問題的根本原因。（編輯：郭佩蓉）