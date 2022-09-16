A漫世界7／日本模式難複製　動漫工會：善用台灣特殊題材

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日本的動漫文化會這麼暢銷，背後自有一套運作邏輯。Haku說，以近年火紅的日本漫畫《鬼滅之刃》為例，單行本前幾集也還未引起討論，後來變成動畫、找了有「搖滾精靈」稱號的LiSA演唱主題曲《紅蓮華》，又找了藝人配戴與主角炭治郎一樣的耳飾上談話性節目，讓大家開始跟風，才變成現象級的作品。
尖端出版行銷業務部／數位行銷祖副理徐祺鈞說，日本的動漫強，是做出IP之後再賣到國外，但台灣最弱的就是文創。「就像職棒產業，大家不見得只是看棒球，周邊的飲食娛樂、啦啦隊表演，甚至球具廠商等等，都要結合成產業鏈，才有辦法變成市場，如果沒有市場，人才就是不斷外流。」
「創造市場就能帶來就業，但台灣人口數少，收入偏低，願意花在娛樂消費上的錢就這麼少，漫畫家只好跑去日本，在日本紅了再回來，沒紅之前，大家都看不到。」徐祺鈞感嘆，曾獲頒日本漫畫家協會獎「優秀賞」的鄭問，2017年心肌梗塞死亡，「他過世之前，大概也只有漫畫圈，知道他是誰、知道他多厲害，過世之後大家才知道，他的漫畫已達藝術境界。」
「政府願意投資資源培養本土漫畫是好事，但就跟培養國手一樣，能否有長遠規劃又是另一回事，他們都還有漫長人生要過，如果國手只能轉行當教練、漫畫家只能永遠靠政府補助，這樣會有吸引力嗎？」徐祺鈞說。
台北市動漫企劃人員職業工會理事長劉佳豪（狐面）說，不見得要走日本的道路才是王道，日本的漫畫界也是靠高工時與壓力勞動壓榨換來的，雖然有幾位漫畫家紅遍全球，但背後犧牲掉的人，是外界看不到的，以現在台灣的工作意識跟市場意識，不可能再複製同一套模式。
他認為，台灣要做的是，不同類型的漫畫家，自己找到可以發光發熱的舞台，雖然不可能一下子有超熱門的賣座作品，但也可以活用身邊的題材創作、慢慢累積。
Haku說，愛畫畫的人都有畫漫畫的夢，只可惜現在做這個夢的內容都不在島上，讀者現在只愛看日本漫畫，「期待大家可以漸漸了解台灣的問題，改善問題，未來有一天，愛畫畫的人都可以靠漫畫過活。」