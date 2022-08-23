娜美砲轟文消失！連千毅和嬌妻「談妥2事」 婚姻現況曝
知名直播主連千毅婚姻傳出生變，老婆石帕玉（娜美）發文砲轟他是自導自演的心理變態，連千毅則解釋自己從沒虧待老婆，更曬出千萬匯款證明。不過23日女方臉書的控訴文已經全部刪除，由連千毅發出聲明「已協調好，回歸正常家庭生活！」
連千毅於臉書曬出夫妻合影，透露小倆口已經和好，將會回歸正常的家庭生活，並且甜蜜喊話「男人家中最重要的兩個女人，媽媽跟老婆」，也答應未來會「讓老婆」、「尊重老婆」，這樣婚姻才會長久。而女方臉書爆料文也已經刪除，僅留下直播賣衣服的影片。
回顧黑絲襪婚變危機，除了娜美在臉書指控連千毅是「自導自演的心理變態」外，也在留言出貼出兩人私下對話，只見連千毅表示「妳就繼續地PO這種負面文，妳放心下個禮拜妳的業績一定一落千丈，把妳形象包裝得這麼好…真的是夠了」石帕玉則在臉書留言區補充「借他的100萬，是我辛苦賺，借他周轉的，他現在要讓我生意一落千丈，真是知恩圖報啊！」。
連千毅也立刻開直播喊冤，「因目前自己名下帳戶都無法使用，所以才會請老婆幫忙轉帳100萬元給朋友，但平時他該拿的薪資款項都已是匯進妻子帳戶」，他強調自己從沒虧待老婆，要離婚是絕對不可能「她離不成啦！我照顧成這樣，已經沒有話講了。」（編輯：鍾怡婷）