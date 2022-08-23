曾在台南被開單！他留「員警姓名」驚呆了：我會好好保存
台南昨（22）日發生震驚社會的殺警案，造成2名員警曹瑞傑、凃明誠因公殉職，令外界感到難過和不捨。對此，一名網友就PO出一張罰單照片，述說他向來都會留著罰單來提醒自己，沒想到其中一張竟然是殉職的曹姓員警，讓他感到有些傷心，「遺留下來的字跡我會好好保存著」。
臉書社團《爆廢公社公開版》，23日一名網友就分享一張罰單照片並說到，「我有留著罰單的習慣，隨時提醒自己別再違規…」結果他發現員警的姓名越看越熟悉，「想不到真的居然是其中一位員警，這份與員警邊聊天邊被開罰單，所遺留下來的字跡我會好好保存著。2位罹難的曹瑞傑、凃明誠警察，請安息R.I.P，你們的任務結束了，請一路好走，皈依西方極樂世界。」
網友紛紛留言「涂警官也曾幫我查過竊盜案，一路好走」、「沒機會再開單了」、「年輕優秀的員警負責盡職 ，很不捨，建議你拿去掃描，存成電子檔」；但也有人質疑，「這樣也可以蹭讚ㄛ」、「這也能蹭！」、「收到當下幹醮、詛咒樣樣來，然後現在在那矯情。」原PO則反駁，「沒有欸不好意思，我有問他能不能合照，因為我第一次被員警開單，很興奮」、「只是覺得很巧又跟我差2歲有跟他聊一下天」。
還原該名兇嫌逃亡經過，在犯下案件後，就立刻騎乘機車逃離現場，先是在土城高中棄車，接著再叫計程車來到赤崁樓一帶，之後更搭乘火車到新營車站偷一部機車，深夜11時許更在新營區新進路持槍搶劫超商，隨後棄車改搭白牌車南下高雄，凌晨1時許又轉搭客運北上前往新竹，最終警方才在凌晨4時許，於和欣客運新竹站斜對面巷弄逮到兇嫌。（編輯：詹鎰睿）