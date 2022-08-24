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特企／掃除危「肌」！網紅狂推坑這招養膚秘訣

▲星采冰花美白生物纖維面膜、星采5V紅藜抗引力生物纖維面膜，擁有滿滿的精華液，面膜結構可緊密貼合臉部細節，有效成分能很好的被肌膚吸收，提升保養效果！（圖／品牌提供）
▲星采冰花美白生物纖維面膜、星采5V紅藜抗引力生物纖維面膜，擁有滿滿的精華液，面膜結構可緊密貼合臉部細節，有效成分能很好的被肌膚吸收，提升保養效果！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-24 14:09:27

炎熱高溫的夏季，加上長時間戴著口罩，使得肌膚出油狀況更加嚴重，毛孔容易被髒汙、油脂、殘妝堵塞，衍生惱人的肌膚問題！除了做好臉部清潔以外，日常保養也很重要，但在面對琳瑯滿目的保養選擇，又不曉得自己是否適合，這次特別整理出連網紅們都狂推坑的美容保養秘訣，CP值超高，從深層清潔到居家保養通通看這裡，掃除危「肌」就趁現在！

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想要自然好氣色　「氧氣」是關鍵！

素顏總是讓人覺得黯沉無光、氣色很差嗎？「氧氣」是肌膚年輕的關鍵，想要肌膚由內而外透亮，建議可以嘗試已成為許多網紅日常固定保養的活氧泡泡亮白。活氧泡泡亮白是利用天然活性成分凝膠及獨特的膠囊，產生CO2奈米泡泡，再透過特殊震動探頭在臉上按摩，去除老廢角質、導入精華，讓肌膚大大深呼吸，保養後光滑透亮超有感，可以再搭配保濕導入，加強鎖水保濕效果！

蠟黃黯沉、粉刺通通退散　讓肌膚自帶女神光

夏季出遊一定是要大拍照，如果遇到肌膚狀況不好，只能再花時間用濾鏡、修圖來補救，並且夏季肌膚更容易出油，如果沒有做好臉部清潔還可能導致毛孔堵塞、粉刺產生、長痘痘，有以上困擾的水水們，推薦一直以來擁有超高討論度的黑鑽海藻煥膚給妳們！黑鑽海藻煥膚透過提取海藻的細針狀結晶，使用溫和不刺激的精華護膚成份，加速代謝厚厚的老廢角質、改善黯沉，肌膚也變得更加細緻，當天做完後臉會有一點微刺感，但會逐漸緩解，後續建議使用保濕、溫和的保養品。

搶救曬後、老化肌膚　兩款功能性面膜不可少

平時若沒做好防曬功夫，除了曬黑之外，也會加速肌膚的老化，長期下來可能會造成臉部肌膚乾燥、出現小細紋等，這時候可以使用面膜來搶救一下肌膚！兩款功能性面膜-星采冰花美白生物纖維面膜、星采5V紅藜抗引力生物纖維面膜，擁有滿滿的精華液，面膜結構可緊密貼合臉部細節，有效成分能很好的被肌膚吸收，提升保養效果！

星采冰花美白生物纖維面膜含有7大亮白修護精華，擁有豐富礦物質、維生素，幫助減少黑色素生成，保水度也讓網紅們覺得很有感！星采5V紅藜抗引力生物纖維面膜則添加紅藜萃取及5大珍貴活性因子，敷完後會感覺肌膚飽滿有光澤，長期使用可幫助肌膚更加彈潤、緊緻，如果你是屬於有細紋或是缺乏彈性的老化膚質，這款絕對值得納入口袋名單。

星醫美學集團邁入14週年，旗下品牌「星醫美學院」、「星和愛漂亮美顏館」提供多項專業美容保養及保養品，在美的道路上持續呵護每位想美、愛美的消費者，為慶祝14週年慶推出多項限時活動，活動只到9月底，寵愛自己就趁現在！

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