特企／真面目食鏡SHOW引爆話題！直擊體內真實心聲

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影片中在人來人往的美食街中裝設食鏡互動裝置，隨機捕捉路過民眾、掃描其腸胃現況，因應其狀態掃瞄出三位腸胃的虛擬角色，藉由虛擬角色及真人間生動詼諧的互動，點出民眾因飲食習慣導致常見的腸胃不適問題。如氣噗噗小姐，因為吃太快，不僅讓腸胃氣噗噗、還會放噗噗。第二位角色是油膩桑，吃油炸食物吃不膩、但讓腸胃好油膩，整個人也跟著油膩膩。胃爆彈是最後一位角色，吃太多霸凌腸胃，當心腸胃以暴制爆。影片自上線後成功在網路上引起討論，下方不少網友紛紛表示自己被金十字看光光，更有網友笑稱自己三種狀況都有，是不是應該叫「三胃粉」，甚至還有網友說自己平常就很像第一位氣噗噗小姐吃東西很快，真的會常常脹氣，原來是自己的腸胃在生氣，顯示金十字推出的趣味影片有效喚起網友對於自身飲食習慣的關注。
好忙沒時間、用餐暴飲暴食！當心成為氣噗噗、油膩桑、胃爆彈
知名品牌金十字持續關心民眾腸胃健康，發現多數人重視網路社群，偏好觀看社群影片的習慣，同時對於有趣的素材內容關注度較高。品牌翻轉消費者認知，以趣味角度為出發點拍攝網路影片，並點出現代人最常見之飲食習慣引發民眾關注，品牌不賣產品，以點醒消費者養好胃腸就能餐餐吃美食。並藉由影片中的氣噗噗、油膩桑、胃爆彈三位角色讓消費者投射到自省自身飲食習慣，並反思是否有與影片中的角色雷同，同時也建議平時可以從固定三餐時間、細嚼慢嚥，培養規律的飲食習慣、避免暴飲暴食，重視自己的腸胃健康不再讓腸胃問題干擾生活。
真面目食鏡SHOＷ影片連結：https://fb.watch/eZoI3vmOK4/