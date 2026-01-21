我是廣告 請繼續往下閱讀

美國媒體意見分歧，一派說法是立刻將庫明加交易出去，換回即戰力球星重組陣容，另一派則認為，勇士已玩完，柯瑞也不再是巔峰時期的殺手，灣區大軍應該當機立斷展開重建，不可浪費未來資產。

「贏在當下」派認為球隊必須承擔更大風險進行交易，尋找即戰力填補巴特勒的空缺，不能浪費S.柯瑞（Stephen Curry）僅存的巔峰歲月。

「長遠重建」派這是較為悲觀但也許理性的聲音。認為巴特勒的報銷象徵著勇士本季爭冠窗口關閉，球隊應認清現實，停止短視近利的補強，轉而尋求長期資產的累積。

▲勇士球星巴特勒（Jimmy Butler）在對陣老東家熱火的比賽中，因右膝傷勢痛苦倒地，經診斷ACL撕裂報銷。他在受傷前表現強勢，是勇士本季穩定戰績的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

▲面對球隊戰力缺口，近期陷入「自請交易」風暴且慘遭冷凍的小將庫明加（Jonathan Kuminga），似乎迎來了命運的轉折點。賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）被問道是否會重新啟用庫明加時，鬆口表示：「當然，絕對會。」（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士（Golden State Warriors）球星J.巴特勒（Jimmy Butler）在對戰老東家邁阿密熱火（Miami Heat）的比賽中不幸遭遇右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，確定NBA美國職籃（National Basketball Association）本季提前報銷。這則噩耗不僅重創了勇士隊的季後賽佈局，更讓管理層在距離2月5日交易截止日僅剩兩週的此刻，陷入了隊史最艱難的戰略抉擇，勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與制服組面臨著巨大的壓力。早在巴特勒受傷前，這意味著勇士可能需要透支更多未來資產來引進另一位球星。極端觀點甚至認為，球隊應該開始思考涉及交易柯瑞的可能性，正式啟動後柯瑞時代的重建。巴特勒在受傷前表現高效，出賽21分鐘便繳出17分、3籃板、4助攻與2抄截的數據。然而在第三節中段，他在一次非接觸性的落地動作中，右膝出現明顯的不自然內扣（buckling inward），隨即痛苦倒地並抓著膝蓋。最終他在隊友G.裴頓二世（Gary Payton II）與B.希爾德（Buddy Hield）的攙扶下離開球場。科爾賽後坦言，更衣室內的氣氛相當壓抑（subdued），全隊都在焦急等待MRI核磁共振的檢查結果。巴特勒的倒下，意外成為庫明加重返球場的契機。這位年輕前鋒此前已連續16場比賽未獲上場機會（DNP），並在1月中旬傳出正式提出交易請求。然而巴特勒受傷後，加上D.格林（Draymond Green）與G.桑托斯（Gui Santos）亦有傷在身，科爾在賽後記者會上明確表示，球隊現在「絕對（absolutely）」需要庫明加。這對勇士管理層而言是一把雙面刃。距離2月5日的交易截止日不到一個月，庫明加原先被交易的機率極高，如今卻因球隊側翼戰力真空而被迫留用。勇士面臨兩難抉擇：是該利用這段時間讓庫明加上場「展示（Showcase）」以維持交易價值？還是因為巴特勒的長期缺陣，被迫留下庫明加作為季後賽衝刺的備案？巴特勒本季場均貢獻20分、5.6籃板與4.9助攻，是勇士除了S.柯瑞（Stephen Curry）之外最穩定的持球點與外圍防守大鎖。若他長期缺陣，勇士的攻防體系將面臨嚴峻考驗。這場傷病恐將迫使勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）調整交易策略。勇士原計畫打包庫明加換取另一名球星衝擊冠軍，如今可能轉為尋求短期的側翼備案，甚至若巴特勒確定報銷，勇士不排除在交易市場上轉攻為守，保留資產放眼未來。目前勇士以25勝19敗暫居西區第8，正處於力保季後賽席次的關鍵期，巴特勒的傷勢無疑是給力圖重返榮耀的灣區大軍一記重拳。