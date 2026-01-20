「NBA看板」湖人前鋒詹姆斯(LeBron James)連續21年入選明星隊先發紀錄中斷，詹姆斯在西區明星先發排第9，無緣先發五人。

東區明星隊先發五人：

西區明星隊先發五人：

▲NBA「詹皇世代」並沒有真正結束，因為詹姆斯還是NBA流量之王。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺文班亞馬（Victor Wembanyama）正在往「NBA門面」路上快速飛躍。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

2026 NBA明星賽東、西區票選總結果出爐，詹姆斯隊友Luka Doncic成為2026年NBA明星賽球迷票選人氣王，生涯第一次，Luka Doncic取代詹姆斯成為NBA明星賽看板。Jalen Brunson(尼克)、Jaylen Brown(塞爾蒂克)、Cade Cunningham(活塞)、Giannis Antetokounmpo(公鹿)、Tyrese Maxey(76人)。Stephen Curry(勇士)、Luka Doncic(湖人)、Nikola Jokic(金塊)、Shai Gilgeous-Alexander(雷霆)、Victor Wembanyama(馬刺)。詹姆斯統治NBA世代早在多年前就已經結束，當Giannis Antetokounmpo連續兩年摘下年度MVP並帶領公鹿2021年成功奪冠，Nikola Jokic四年內三度拿下年度MVP，2023年帶領金塊成功奪冠，江山代有才人出，不同打法和魅力風格巨星輪流統治NBA，早就為NBA「詹皇世代」畫下句點。但NBA「詹皇世代」並沒有真正結束，因為詹姆斯還是NBA流量之王，湖人依舊是收視和網路聚焦保證，Luka Doncic 2025年2月被獨行俠交易到湖人是最大轉折和改變。獨行俠這筆令世人震驚交易，意外成就Luka Doncic成為NBA明星賽全新看板，湖人超人氣流量和全美全球關注力，把Luka Doncic人氣和討論度推上生涯高峰。Jaylen Brown正在往年度MVP路上前進，Brown今年場均29.7分生涯最高，今年塞爾蒂克少了四個先發Jrue Holiday、Kristaps Porzingis、Al Horford、Jayson Tahum，但塞爾蒂克在Brown帶領下打出26勝15敗東區第二戰績，Jaylen Brown值得進入年度MVP討論。SGA(Shai Gilgeous-Alexander)帶領雷霆衛冕NBA總冠軍，SGA依舊無人能防無人能擋，不管你喜不喜歡，SGA就是NBA現在、未來最具統治力超巨。Nikola Jokic一點都不老，他才31歲，Jokic仍在生涯顛峰，今年球季場均29.6分、12.2籃板、11助攻，完美超級大三元表演。金塊今年至少會打進西區決賽，你同意嗎！馬刺世紀長人Victor Wembanyama正在往「NBA門面」路上快速飛躍，最快兩年慢則三年，Victor Wembanyama將會成為NBA更新統治者和總冠軍MVP，開啟另一個「馬刺世代」。沒有太多人為NBA揮別「詹皇世代」感到一絲哀傷和不捨，這就是NBA全新社群媒體世代趨勢和文化。2026年二月NBA明星周末詹姆斯可以好好休息，陪伴家人，在家裡享受過去22年來第一個明星周本假期，希望他不要以替補明星入選2026年明星隊，那一點意義都沒有。