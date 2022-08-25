正妹女警二度爆紅！街頭大聲吼「趴下」 霸氣執勤被讚翻
新北市蘆洲23日晚間8點半左右，兩幫人馬在街頭持刀械對峙，警方獲報後派出快打部隊到場，但鬧事民眾仍然態度囂張，警方於是當街對空鳴槍示警，其中一名女警對鬧事者怒喊「趴下」，霸氣模樣在網上引起討論，而這名女警也曝光，她是蘆洲某派出所的員警，名為Debby，日前就曾因為到「澎湖遊玩」的短片爆紅。
據了解，當時兩派人馬在蘆洲長榮路一家熱炒店門口聚集，雙方各持刀械對峙，現場一觸即發，警方趕到後，鬧事群眾仍然不願配合，警方於是當街鳴槍示警，開了約有3、5槍，鬧事群眾才聽話蹲下，而一位民眾側錄畫面中，隨後Debby和同事共同上前，大聲斥責「趴下」，聲音、氣勢絲毫不遜色。
這段影片被上傳至臉書社團「爆料公社」後，大批網友湧入留言，除了稱讚警方「這樣就對了，辛苦了」、「支持鳴槍，一對聽不懂人話的人」，也紛紛回應「有警察小姊姊ig嗎」、「女警好英勇，叫趴下全都趴了」、「女警官好帥」、「直接用手指滋事份子，夠霸氣」。
事實上，日前《NOWnews》就曾報導，Debby日前在上傳自己到澎湖遊玩的短影片，該片段經IG推出的「REELS」短影片演算法後，竟然暴增到上百萬人搶看，她也向記者透露，自己目前在新北蘆洲某派出所任職，資歷是三年多。至於23日的事件，她也在IG提到「「要我開槍我真的也不太敢，畢竟警察很弱勢，我只有聲音很大的優勢」。（編輯：張志浩）