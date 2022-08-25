嘴生瘡竟是愛滋病徵兆？　牙醫點出「8種可以從口腔狀況看出來的疾病」

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關於口腔健康 8個你可能不知道的小知識一、琺瑯質受損可能是飲食失調的徵兆
根據外媒AARP報導，飲食失調症狀包括貪食症和厭食症，在年輕女性中最為常見。貪食症患者會暴食、自我催吐。在胃中產生的酸性液體，在嘔吐時經過牙齒，會侵蝕琺瑯質、損壞牙齒。
二、牙齦缺乏血色可能是貧血的徵兆
貧血指的是體內無法產生足夠的健康紅血球，紅血球偏低造成貧血患者感到虛弱、疲倦，更導致呼吸短促、頭暈、頭痛和心律不齊。然而通過牙齦顔色來判斷貧血是不足夠的，必須通過血液檢查來診斷。
三、骨質疏鬆症可使牙齒脫落
骨質疏鬆症是一種骨骼疾病，會導致骨密度降低和骨折的風險，在女性中更為常見。隨著年齡、遺傳、荷爾蒙變化和吸煙等生活習慣，骨質疏鬆症可能是導致牙齒脫落的危險因素。
四、腎臟疾病的併發症會讓牙齒脫落
腎臟的功能是過濾血液中的廢物、產生尿液。當血液不能正常過濾，就會造成腎臟疾病。腎病患者的免疫系統受損後變得脆弱，容易受到體內細菌、真菌過度生長的影響，引起牙周病。
▲ 鵝口瘡可能是艾滋病徵兆，不可掉以輕心。（示意圖／Pixabay）
五、鵝口瘡可能是愛滋病徵兆
鵝口瘡由一種叫做念珠菌的真菌引起感染，會導致口腔、喉嚨灼痛，使患者難以進食。根據美國國家生物技術信息中心統計，高達80%至 90%的HIV感染者患有鵝口瘡。
六、胃酸倒流會損害琺瑯質
當胃酸倒流時，會侵蝕琺瑯質，演變成敏感性牙齒，導致牙齒對熱、冷或甜的食物和飲料非常敏感。
七、口腔衛生差與認知能力下降有關
口腔衛生習慣變差，可能是認知能力下降的表現。有研究表明牙齒鬆脫的老人，患上失智症的風險更高，造成老人自我護理的能力下降。
八、磨牙可能是睡眠呼吸暫停的徵兆
睡眠呼吸暫停是一種常見疾病，症狀為睡眠期間的呼吸停止，過程會持續幾秒鐘到幾分鐘，可能在一小時內發生30次或以上。美國國家睡眠基金會發現，四分之一的睡眠呼吸暫停患者，會在晚上磨牙、打鼾。
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