憂鬱症「6大致病因素」曝光　專家揭4營養素：能穩定情緒

我是廣告 請繼續往下閱讀
高敏敏接著說，其實憂鬱症不只會影響心情，身體也會被影響，所以「穩定情緒」是一件很重要的事，想改善憂鬱，她推薦從飲食下手，並列出4大營養素，提供給民眾參考。第一「維生素D」，缺乏時會焦慮、肌肉無力和骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽。
第二「色氨酸」，製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸；第三「維生素B群」，維持神經系統運作，最重要的維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。
第四「Omega3脂肪酸」，減緩憂鬱，延緩腦部退化，而深海魚 如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。此外，高敏敏也提醒，建議有憂鬱症的朋友，「甜點、炸物、加工品要少吃」，雖然吃完會覺得很療癒，因為它們會刺激腦部多巴胺受體，讓你開心，「但是長期仰賴這些食物，憂鬱症的機率會繼續增加，再加上咖啡因、糖、加工食品都會讓人越吃越神經質」。
高敏敏透露，曾經西班牙有做過一項長達6年的研究，針對快9000人的追蹤調查發現，常吃甜點、炸物速食、披薩的人，得到憂鬱症的比例比一般人高出49%，「所以建議大家，平時就可以補充這些穩定情緒的營養素清單並適當調節，如果無法改善，也一定要尋求專業的幫助」。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995