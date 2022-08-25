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憂鬱症「6大致病因素」曝光　專家揭4營養素：能穩定情緒

▲營養師高敏敏透露憂鬱症「6大致病因素」，希望民眾可以提高警覺，並多攝取穩定情緒的4大營養素。（示意圖，非當事人／取自unsplash）
▲營養師高敏敏透露憂鬱症「6大致病因素」，希望民眾可以提高警覺，並多攝取穩定情緒的4大營養素。（示意圖，非當事人／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 13:26:31

藝人艾成17日上午於新北市蘆洲墜樓身亡，享年40歲，消息一出震驚社會。而妻子王瞳也向警方表示，艾成不只一次出現情緒不穩，很多事都壓抑在心裡，艾成過去也曾透露自己受憂鬱症所苦，對此，營養師高敏敏也透露憂鬱症「6大致病因素」，希望民眾可以提高警覺，並多攝取穩定情緒的4大營養素。

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▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲美女營養師高敏敏。（圖／高敏敏營養師授權提供）
高敏敏營養師表示，若有「6大致病點」就需提高警覺，第一「直系血親曾有憂鬱症」、第二「經歷生活重大變化：如破產、生活計劃被打亂等」、第三「經歷壓力事件／創傷：例如親人去世」、第四「服用特定藥物：應跟專科醫師確認此藥物適不適合憂鬱症食用」、第五「罹病原因：如癌症、中風、慢性疼痛等，都有可能衍生憂鬱症機率」和第六「使用成癮物質或酒精：如酒精、香菸等」。

高敏敏接著說，其實憂鬱症不只會影響心情，身體也會被影響，所以「穩定情緒」是一件很重要的事，想改善憂鬱，她推薦從飲食下手，並列出4大營養素，提供給民眾參考。第一「維生素D」，缺乏時會焦慮、肌肉無力和骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽。

▲營養師高敏敏透露憂鬱症「6大致病因素」，希望民眾可以提高警覺，並多攝取穩定情緒的4大營養素。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲營養師高敏敏透露憂鬱症「6大致病因素」，希望民眾可以提高警覺，並多攝取穩定情緒的4大營養素。（圖／高敏敏營養師授權提供）
第二「色氨酸」，製造快樂賀爾蒙血清素，改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸；第三「維生素B群」，維持神經系統運作，最重要的維生素，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充，但最簡單的方式就是各種食物的原型均衡攝取。

第四「Omega3脂肪酸」，減緩憂鬱，延緩腦部退化，而深海魚 如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚等，或是藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。此外，高敏敏也提醒，建議有憂鬱症的朋友，「甜點、炸物、加工品要少吃」，雖然吃完會覺得很療癒，因為它們會刺激腦部多巴胺受體，讓你開心，「但是長期仰賴這些食物，憂鬱症的機率會繼續增加，再加上咖啡因、糖、加工食品都會讓人越吃越神經質」。

高敏敏透露，曾經西班牙有做過一項長達6年的研究，針對快9000人的追蹤調查發現，常吃甜點、炸物速食、披薩的人，得到憂鬱症的比例比一般人高出49%，「所以建議大家，平時就可以補充這些穩定情緒的營養素清單並適當調節，如果無法改善，也一定要尋求專業的幫助」。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

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