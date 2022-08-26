鍾欣怡「乳房陰影」嚇哭老公　陪媽抗癌內心卻超自責

40歲的藝人鍾欣怡2014年與綜藝節目製作人、作詞家孫儀獨子孫樂欣結婚，婚後育有一雙兒女，她今（26）日出席乳癌防治公益活動，除了分享陪伴媽媽走過乳癌之外，也透露曾發現乳房有陰影，老公還為此偷偷哭泣。
談到媽媽乳癌復發的心情，鍾欣怡坦言當下聽到簡直晴天霹靂，自責沒有照顧好媽媽，「眼淚停不下來也不能睡，用一夜白髮形容不誇張，還好媽媽願意為了我、為了孫子孫女積極抗癌。」鍾欣怡的媽媽早在10幾年發現罹患乳癌，在這段陪伴媽媽抗癌的漫長心路歷程，從最早自責沒有照顧好媽媽，到治療過程中，對媽媽的心疼與欽佩：「我感受到我們都比自己想像的還要堅強，未來的每一天依舊值得期待。」
因為媽媽為乳癌病友，鍾欣怡更謹慎面對預防乳癌，會定期安排健康檢查，日前曾在一次例行健檢中，發現左邊乳房有陰影，鍾欣怡回憶當時的忐忑不安，在等待檢查報告出爐前，全家深陷陰霾，老公還為此偷偷哭泣。
後來鍾欣怡診斷是纖維囊腫，一家人才重展笑顏，日後對乳癌防治更不敢掉以輕心，她也提醒女生都應該要更關心自己的身體，每月定期檢查，早期發現就能早期治療，還不忘呼籲男朋友們，也要幫忙女生把關健康，「自摸」固然重要，但男生的力道常常更能摸出不對勁的地方，不妨把檢測當作生活情趣的一部分。