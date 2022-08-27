《超級王牌》選手連日開砲！教練不忍回嗆了：閉上你臭嘴

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對此，《超級王牌》擔任打擊教練的張文賓，今也在臉書回嗆，「最近7月鬼月期間，有某位小朋友PO文，批判超級王牌棒球隊，所有參與拍攝的朋友，坦白說～我都當做你在討拍，你的所有言論都在傷害，你的朋友及家人～」
他強調，除了最辛苦的每位選手以外，幕後的節目團隊都很重要，「這是最最最辛勞的工作，參與者一天睡不到3-5小時，爆肝生活的日子，努力完成所有任務與使命～現在節目播放到中段了，幕後剪輯人員真的不簡單，每天處在水深火熱之中，你們跟12位不懂棒球的優秀球員一樣⋯值得尊敬與驕傲」。
話鋒一轉，陳文賓狠酸對方，「被這位討拍的人給指罵到的人，請原諒他的自私與自信不足，無法站在別人立場思考，也無法接受失敗，更不知道什麼是團隊，無法認清自己內心深處的恐懼與缺陷，導致他無法享受，棒球的精神，為何那麼多人愛棒球～棒球勝利的背後，是需要團隊合作及無私奉獻犧牲自己而來～」
陳文賓呼籲，「如果你參與棒球訓練與比賽，心中卻只有你個人英雄主義，一個人獨鬥，那你真的侮辱了棒球及對不起為你加油協助過你幫助過你的教練及工作人員」。同時也提醒對方「你還記得嗎？在那天的早上…當你要去治療時，教練及球員們哭了，流著淚不捨的畫面，你不感動嗎？短短的幾個月相處⋯你贏得了他們的感情與眼淚」。
怎料，對方連日的貼文，讓陳文賓有些痛心，「當你這幾次的po文、卻狠狠傷害了那些為你流淚的人與傷害了棒球～如果你還有感覺，請你好好珍惜那些為你加油的觀眾，那麼多默默為你付出一切犧牲自己為你服務的人～請用感恩的心～看待你身邊的人事物」。
最後，陳文賓也分享了現場拍攝的照片，並憤怒回嗆，「最後請閉上你的臭嘴，閃到旁邊去玩沙，不要傷害了棒球，要討拍不要來棒球領域討」，「圖一：東哥因你受傷又急著參與練習而不捨～、圖二：這張拍攝前～大家哭成一團，你忘了嗎？圖三：大家努力的練習因為公益築夢之旅」。（編輯：詹鎰睿）