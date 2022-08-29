百萬網紅被「拐騙上車」！怒揭計程車司機惡行：差點報警
知名插畫家泥泥（泥泥學姐）IG擁有183萬粉絲，因時常在捷運站以性感示人而爆紅，擅長繪畫的背景加上不科學的的F級上圍，使其成為粉絲心中的才華派女神，而近日前往泰國旅遊的她，卻意外遇到計程車司機將乘客「拐騙上車」後，卻在路途中翻臉不認人的插曲，讓她直言很「母湯」。
泥泥日前透過IG發布限時動態，她表示當時因為下大雨叫不到車，於是一台計程車經過便主動詢問她們想前往的地點，泥泥便和司機確認計費方式是否為跳錶，對方則爽快答應，怎料路途到了一半，司機卻表示因為塞車的緣故，需要向她們收300泰銖，令他們非常錯愕，因為若是用叫車系統，收費也僅需100泰銖。
於是泥泥連忙詢問「不是說跳錶OK嗎？」司機此時卻性格大變，激動的說「現在大雨、很塞車，要300」，甚至表示坐嘟嘟車都要100元，計程車就是300，泥泥同行友人看不下去，直言「跳錶，不然叫警察」，泥泥則要求立刻下車，結果對方當下直接鎖門，表示「如果要下車的話，就要付50泰銖的車資」。
遇到這段插曲，泥泥表示，「雖然不是什麼大事，也不是什麼大錢，但說好了就是說好了，先拐騙上車再變卦，擺明了就是要坑那種無法溝通或懶得溝通的觀光客，母湯！」事實上，由於近日包括柬埔寨等東南亞的詐騙案件頻傳，泥泥日前宣布要到泰國時，許多粉絲都連忙私訊關心，對此她則說道「我相信世界上的每個地方，擁有著美好光景的同時，亦有險惡的陰暗面共存著，這無論該國家是較我們落後或是高度文明，畢竟社會本就不是由100%的善良組成」，並強調自己一定會定期報平安，希望大家不用擔心。（編輯：張志浩）