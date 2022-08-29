滿頭白髮未老先衰　營養師推薦「六大養髮食物」示警「三大ＮＧ行為」

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維生素B群：可在鮭魚、菠菜、雞肉等中攝取，維生素B群會參與體內能量代謝，其中B12更與造血有關，提供頭髮充足血氧。
維生素C：氧化壓力是頭髮老化變白的主要原因之一，維生素C是人體重要抗氧化劑，可降低自由基對頭髮的傷害，多吃奇異果、芭樂、花椰菜即可。
維生素D：有研究指出，血中維生素D3濃度較低者更容易引發早發性白髮，營養師建議多吃乾香菇、蛋有助於改善情況。
銅：銅是生成黑色素的必要原料，會參與頭髮黑色素的產生，需從牡蠣、黑芝麻、黑巧克力中攝取。
鋅：鋅協助體內多種酵素發揮作用，也能夠協助黑色素的生成，可多吃牡蠣、南瓜籽。
優良蛋白質：白肉、紅瘦肉、蛋等優質蛋白能夠建構頭髮組織，提供頭髮充足營養。
營養師提醒，還有「三大NG行為」是會間接損壞頭髮的：
食用過多精製加工品：精製加工品中大多缺乏許多對人體好的微量營養素，攝取過多恐營養不良。
吸菸：吸菸會使體內維生素C及HDL-C（高密度膽固醇）濃度下降，更易引發白頭髮。
偏食、不當減肥：易造成營養不良，恐引起掉髮及白髮。
本文經 營養師林世航Titan 臉書粉專 《好食課》授權報導
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