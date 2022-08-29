兒童出現哮吼恐是染Omicron！ 　降低重症及死亡率「關鍵」曝

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南投醫院小兒感染科丁佩如醫師指出，大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，症狀與感冒類似，可能會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、肌肉痠痛等。而中重症為肺炎，另外感染Omicron變異株出現哮吼的機率較之前的COVID-19高；嚴重則可能會併發急性呼吸窘迫症候群、敗血症、腦炎、心肌炎或兒童多系統發炎症後群（MIS-C）等。
滿6個月應接受疫苗接種 減少重症、防死亡
施打新冠疫苗是預防新冠肺炎感染與重症的有效方法，丁佩如醫師建議，滿6個月的幼兒應接受新冠疫苗，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險；依據中央疫情指揮中心資訊指出，0歲至5歲的幼童占兒童重症2/3以上，接種疫苗可降低兒童重症機率。
嬰幼兒接踵新冠疫苗 時程一次看
丁佩如醫師提醒，除了目前已經可接種的莫德納疫苗，提供滿6個月至5歲（未滿6歲）的嬰幼兒施打，施打2劑，2劑間隔四至八週，曾確診者，與發病日或確診日至少需間隔三個月。
而近日BNT疫苗也抵台，即將提供滿6個月至4歲（未滿5歲）的嬰幼兒施打，施打三劑，前2劑施打間隔至少4週，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54936
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