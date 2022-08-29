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兒童出現哮吼恐是染Omicron！ 　降低重症及死亡率「關鍵」曝

兒童出現哮吼恐是染Omicron！ 　降低重症及死亡率「關鍵」曝
兒童出現哮吼恐是染Omicron！ 　降低重症及死亡率「關鍵」曝

健康醫療網

2022-08-29 21:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一名9個月大的男童因為感染新冠肺炎併發燒、熱痙攣入院治療，另一名6個月大的確診男童食慾差、嘔吐並且尿量明顯減少而住院治療，1歲2個月的確診女童則是因為發燒、喘、肺炎住院治療，所幸上述的幼童在住院接受治療後，症狀皆獲得改善，現也都出院返家。

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兒童感染新冠多為輕症　染Omicron易出現哮吼

南投醫院小兒感染科丁佩如醫師指出，大部分兒童感染新冠病毒多為輕症，症狀與感冒類似，可能會出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、肌肉痠痛等。而中重症為肺炎，另外感染Omicron變異株出現哮吼的機率較之前的COVID-19高；嚴重則可能會併發急性呼吸窘迫症候群、敗血症、腦炎、心肌炎或兒童多系統發炎症後群（MIS-C）等。

滿6個月應接受疫苗接種　減少重症、防死亡

施打新冠疫苗是預防新冠肺炎感染與重症的有效方法，丁佩如醫師建議，滿6個月的幼兒應接受新冠疫苗，建立免疫系統保護力，減少重症及死亡風險；依據中央疫情指揮中心資訊指出，0歲至5歲的幼童占兒童重症2/3以上，接種疫苗可降低兒童重症機率。

嬰幼兒接踵新冠疫苗　時程一次看

丁佩如醫師提醒，除了目前已經可接種的莫德納疫苗，提供滿6個月至5歲（未滿6歲）的嬰幼兒施打，施打2劑，2劑間隔四至八週，曾確診者，與發病日或確診日至少需間隔三個月。

而近日BNT疫苗也抵台，即將提供滿6個月至4歲（未滿5歲）的嬰幼兒施打，施打三劑，前2劑施打間隔至少4週，第2劑後間隔至少8週再施打第3劑。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54936

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