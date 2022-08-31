賓士硬停電動車格！下秒慘被「8支三角錐」圍堵 畫面曝
台灣都市地狹人稠，通勤又有開車的需求，因此找到「路邊停車格」對許多人來說可以高興一整天，反之可能會感到心情煩躁，而近日有民眾分享，某賣場地下室有一台賓士油車，在知情的前提下，刻意占用充電樁車格，後續一名電動車車主忍無可忍，氣得到處搜集三角錐，將佔用車位的賓士包圍，畫面曝光引發熱議。
有網友在臉書社團「TESLA Taiwan Model 3 特斯拉台灣M3車主群」發文，表示自己某天查看特斯拉「哨兵模式」所記錄下的影像後，發現一名賓士車主佔用電動車格，下車雖然意識到自己誤停，但仍拍拍屁股走人。
不過有趣的是，畫面中還拍攝到，有其他電動車車主看到車位被佔用後怒火中燒，氣得從停車場各處搬來標示「此為電動車充電車位」的三角錐，就這樣將賓士團團圍住，甚至連車頂、引擎蓋都放上，以示抗議；後續賓士車主一行人牽車時相當傻眼，甚至將三角錐移至原PO停在隔壁的車前，讓他哭笑不得。
貼文一出，網友紛紛留言表示，「這招夠狠，好喜歡喔」、「看了好舒壓」、「我快笑死，用這方法好像不錯喔，讚啦」、「重點是，哪來這麼多支三角錐啦」、「這車主下次不敢了吧」；而原PO也在留言區補充「還是請各位車友儘量不要把三角錐放置他人車上，以免傷車漆」。
事實上，近期油車佔用電動車的類似事件層出不窮，日前《NOWnews》也曾報導，某停車場的一輛賓士也疑似找不到停車格，索性將愛車停進電動汽車停車格，不過或許是自己也感到心虛，駕駛竟然將加油孔打開，並把後方的充電頭插進去，畫面曝光網友也大笑「看他這麼有心，還能不讓他停嗎」、「這我真的服了，給他停吧」、「都裝成這樣了，你們忍心趕他走嗎？」（編輯：張志浩）