特企／富邦J卡出遊玩樂超好用！新戶再享夏季限定加碼

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北富銀資深副總周郭傑建議，消費者挑選時可優先從「回饋跨度」來考量，以J POINTS卡為例，只要是以LINE Pay綁卡支付的消費，無論是加油、住宿、用餐還是採買伴手禮通通享有3%回饋，可涵蓋整趟旅行需求，很適合旅遊時「一卡走天下」，若不希望每次付款前都為該用哪張卡傷腦筋，最好先準備一張不限定回饋消費類型的萬用神卡，能讓行程更加順暢省心。
其次，「回饋上限」也很重要。周郭傑說明，目前市面上不少卡片雖提供高回饋率，但也會設置較低的回饋上限，出遊時全家吃喝玩樂很容易就破頂。為了持續帶給卡友愉快便利的消費體驗，J POINTS卡國內消費回饋仍繼續維持最高3%不變，其中1%是原卡片權益，回饋無上限，刷越多回饋越多；另外LINE Pay支付加碼2%或一般消費加碼1%，兩者合計每月回饋5,000點，等於月刷25萬元至50萬元才有可能觸及上限，仍可滿足絕大多數日常消費及國內旅行支出。
對眾多J卡卡友來說，下半年獲得的回饋幅度跟上半年並無差別，只是從7月起回饋入帳時間有所調整，1%無上限回饋會於刷卡後約5個營業日入帳，加碼點數則會在次月底統一入帳，J POINTS卡仍是市場上最優惠便利的「無腦神卡」，卡友可以繼續放心輕鬆刷。
助力國旅熱潮，北富銀同步推出一系列暑期優惠。7/1至9/30活動期間，新戶線上申辦J卡正卡並設定本人富邦數位帳戶代扣繳信用卡費，可享加碼最高30%刷卡金；持富邦信用卡到7大旅行社分期消費滿額，登錄可享限量刷卡金1,000元；若想換支功能強大的拍照手機為旅行留念，以LINE Pay綁定J卡到三星商城消費，單筆滿20,000元可享最高5%回饋，暢享夏日回饋可別錯過機會。完整優惠內容請參閱活動網址：https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/omiyage/omiyage.htm