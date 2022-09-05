台普威搶第一！高雄建置台電全台最大20MW儲能案正式啟用

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高雄的路園變電所儲能系統自110年10月由台普威能源得標後開始進行規畫建置，於今年8月30日系統安裝完成、正式送電後，將進入試運轉程序，預計今年可併網並正式加入系統運轉。台普威能源營運長李威儀表示，接下來將於年底建置裝置量100MW 之AFC 智慧儲能案場，預計112年完工。
為因應國內電網對儲能系統之強大需求，台普威能源陸續取得世界前五大儲能設備廠商的支持，將最新架構之儲能系統導入國內，除再次強化安全之外，更能達到快速安裝、有效運維並大幅縮小用地面積之需求，也同時具備自動頻率控制（AFC）的功能，並可提供增強型控制邏輯（E-dReg），讓儲能具備雙重邏輯，既有AFC自動調頻的功能，同時也可以接受台電的調度。
李威儀表示，台普威能源提供安全且穩定的儲能系統，加上實際安裝、調機、運轉與維運之經驗，才能承擔台電給予之艱鉅任務。此外，公司內部專業人員已取得相關國際大廠授權技師證照，並定期接受其教育訓練與考試，用以確保監管儲能系統長期運轉之安全與穩定性。
響應經濟部能源局公告之「儲能系統結合太陽光電發電設備競標及容量分配作業要點」，鼓勵太陽光電廠設置儲能系統，以提高電力系統韌性，目前台普威能源針對太陽能結合儲能系統，已配合設計規劃出整體解決方案，積極參與投標，期盼為台灣走向淨零、永續綠能、強化電網韌性盡一份心力。