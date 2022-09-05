缺牙臉歪歪？　「人工植牙」助咬合

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為減少因缺牙導致的健康問題，可選擇人工植牙、牙橋或活動式假牙來解決缺牙困擾。植牙是治療缺牙的方式之一，經由植牙手術，將模擬真實牙根的植體（俗稱人工牙根）植入缺牙處的顎骨，等待植入物與周圍骨頭癒合並穩固結合，再依照不同病人牙齒條件設計、選擇並裝置合適的牙科植體配件與牙冠來完成治療；相較於牙橋及活動式假牙，以人工植牙可以在不傷害前後健康牙齒下恢復咀嚼功能。
使用牙刷及牙線 定期回診檢查
而植牙之後須遵循醫師的囑咐，將人工牙根當作健康牙齒一樣的細心照護，使用牙刷、牙線、牙間刷等清潔工具仔細清潔，吃東西時小心咀嚼，並且定期回診檢查，才能讓人工牙根持久耐用，以免因為感染而造成人工牙根與骨頭之間的鬆動，導致需要再次進行植牙手術。
植牙產品需符合規範 確保自身安全
值得注意的是，人工牙根及其配件皆屬於醫療器材，產品須取得衛生福利部核發的許可證始得製造、輸入，建議在進行植牙手術前，可詢問醫師使用之人工牙根及配件的產品資訊，確保自身使用的產品已取得醫療器材許可證。
食藥署提醒，醫事人員及民眾如發現醫療器材品質不良，甚至引起不良反應，請至藥物食品化粧品上市後品質管理系統通報，或撥打不良反應通報專線。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54993
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