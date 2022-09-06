多一點競技風、多一點樂趣 ─ Porsche 911 Carrera GTS試駕

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相較於911 GT3、GT3 RS與GT2、GT2RS更為高端的競技化車型，911 Carrera GTS是在911 Carrera S的基礎上，導入輕量化與些許的源自賽車的競技元素，外觀上，皆採用了 Sport Design造型外觀套件，並在前擾流板、後視鏡、鋁合金圈與後引擎散熱蓋板，都採用絲光啞黑烤漆，同時車門與車尾上的GTS字樣也同樣是採絲光啞黑處理，頭燈邊緣與日間行車燈周圍的顏色設計暗化之外，亦配備了LED 頭燈組包含保時捷動態照明升級系統（ PDLS Plus），車尾燈設計為GTS車型獨有。
進入座艙，911 Carrera GTS大量使用Race-Tex材質，包括：中央椅面、方向盤緣、車門把手、車門板扶手、中央置物盒蓋與排檔桿皆採用了高品質微纖維材料包覆，並可以選配胭脂紅或蠟灰色縫線搭配，頭枕上則繡有GTS字樣以示身分，轉速錶以及跑車計時套件的碼錶底色時鐘皆採用相同對比色，再搭配上了霧面碳纖維飾板。
動力部分，911 Carrera GTS搭載3.0升雙渦輪增壓水平對臥六缸引擎，最大馬力達480 PS，最大扭力為570 Nm，比起911 Carrera S多了30PS與40Nm，搭配八速PDK雙離合器自手排變速系統與跑車計時套件，0~100km/h起步加速為3.4秒，也比911 Carrera S快了0.3秒。
每回試駕Porsche，都會對其感到敬佩，在同樣車系中可以衍生出這麼多車型，而且還真的可以讓你感受各自地差異，試駕的911 Carrera GTS，在動力提升後，30PS的馬力差異，在每一次的加速過程中，都可以感受到出加速的勁道差別，推進反應更為迅速；而凡是等級越高的911，底盤本身的穩定性都會隨之提升，穩定性的提升同時也給予駕駛更多地自我操控空間，電子系統介入時機的不同，讓你會以為自己的駕駛技術變好了，若當你開到忘我、不小心失誤時，電子系統就會適度且柔順地介入修正。
911 Carrera GTS雖然沒有像911 GT3或911 GT2那麼緊繃、那麼競技化，但畢竟每個人讓了車就是要準備戰鬥，911 Carrera GTS在車系中居中的定位，充分地展現其中庸特質，在最兼顧日常用車與駕駛的前提下，將操控性與性能調整到最優化，對於駕駛跑車未必那麼熟悉的朋友來說，也相對可以輕鬆駕馭；感覺就像是飛行員培訓過程中的高級教練機，有著接近正規戰鬥機的性能與介面，可以用來適應與快速學習正規戰鬥機的性能與操駕；所以建議想買超跑的朋友，在正式入主超跑之前，可以先買一輛911 Carrera GTS，作為進階前的最佳學習跑車。
| 車型
| Porsche 911 Carrera GTS
| 長寬高(mm)
| 4,533x1,852x1,301
| 軸距(mm)
| 2,450
| 車重(kg)
| 1,545
| 引擎型式
| 水平對臥六缸 DOHC 24V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 2,981
| 最大馬力(PS/rpm)
| 480/6,500
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 570/2,300-5,000
| 變速系統
| 8速PDK雙離合器自手排
| 傳動型式
| 後置後驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 前：245/35 ZR 20 後：305/30 ZR 21
| 0-100km/h加速(秒)
| 3.4(含跑車計時套件)
| 極速(km/h)
| 311
| 建議售價
| 818萬以起