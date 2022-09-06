楊丞琳稱「在台沒吃過什麼海鮮」！網友集體幫忙恢復記憶
楊丞琳近幾年赴陸發展，過去也多次與許多藝人都有表態立場，近日她在節目上稱自己是「廣東人」，且又說「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮」、「在台灣吃海鮮是奢侈的事」等語，讓網友相當傻眼，紛紛挖出過去她打卡吃海鮮以及上節目吃海鮮的照片跟貼文打臉她，讓楊丞琳目前社群都是限制留言的狀態，試圖止血目前的情況。
楊丞琳近日登上浙江省委宣傳部文化傳播節目《還有詩和遠方》，當時在節目上用餐吃豆腐魚時，一位節目嘉賓就表示「台灣沒有豆腐魚的」，楊丞琳緊接著說「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，其實吃海鮮是奢侈的在那」表示過去「早年家裡經濟壓力也挺大的，很早就出來工作」隨後就突然說「我在台北長大，但我是廣東人」，疑似想表示年輕時家境不好，吃海鮮都是奢侈的事情。
節目播出之後引發台灣網友廣大熱議，不少人紛紛表示「沒吃過什麼海鮮？台灣海鮮這麼便宜......」、「台灣是環海島嶼，海鮮最多，一年四季都有時令海鮮，每天都可以吃到便宜的魚蝦蟹貝各式海鮮」、「台灣的魚甚至比肉還便宜....怎會沒什麼吃過海鮮？」、「不是還去吃高級餐廳的海鮮嗎？」、「我記得YT有吃生蠔那些的不是嗎？在台灣吃海鮮比吃肉還不奢侈吧？」不過，也有網友則表示「人在江湖身不由己啦！」
隨後楊丞琳包括先前去高級餐廳吃海鮮的照片、上節目品嚐海鮮的片段，以及在個人的YouTube頻道上曾經吃海膽、生蠔等影片都被翻出來，臉書以及IG都被洗版，網友希望可以讓楊丞琳恢復記憶，但目前楊丞琳將臉書、IG的留言功能都已經關閉，疑似想要趕緊止血自己的發言風波。（編輯：張嘉哲）