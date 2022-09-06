太常運動傷關節？治療師揭關節保健迷思！擦外用凝膠怎麼選？

常運動關節易壞？物理治療師揭迷思：不運動才更傷經常運動更容易磨損關節，造成關節不適？謝迪亞物理治療師受訪表示，這是常見錯誤迷思，相較於有運動習慣的族群，活動量少與不運動族群的關節退化及磨損速度更快。另外，運動量不足及久坐容易造成肥胖，而肥胖也是促使關節退化、磨損的強烈危險因子，「缺乏運動更傷關節」才是正確健康觀念。
如果從事運動卻容易有關節不舒服，謝迪亞物理治療師建議可以找出調整方式，首先，運動強度是否進展過快，安全的運動計畫應以循序漸進為主。很多上班族是「周末運動員，平時久坐不動只在周末突然從事登山、健行，反而因此造成關節過度使用與不適。
此外，也要注意是否為運動時其他關節部位或是姿勢錯誤造成不適，建議尋求專業人士與運動教練指導，熟悉該項運動的正確姿勢，減少動作操作不當或技巧不熟練對關節的傷害。
抱小孩、久坐、彎腰傷關節？重複特定姿勢要當心姿勢不良也是關節不適的原因？謝迪亞物理治療師表示，並沒有所謂「有害姿勢」，但是有兩種情況會增加關節壓力及損害，第一是長時間維持單一姿勢，例如持續的久坐、翹腳、半坐躺且未變換姿勢；第二是重複大量特定動作，如搬提重物、彎腰工作、或是長期練習特定運動如投球等。
除此之外，年輕爸媽們較易因為操勞家事與抱小孩等出現肌肉關節痠痛不適。謝迪亞物理治療師指出，小孩對關節的影響近似一種運動傷害，由於肌力不足或是發力不正確，小孩的重量或是家事的繁重對體能而言可視為過重的負荷，可能會用到腰部、手腕的力量代償支撐，較容易造成關節受傷，爸媽們應特別小心。
調整生活型態讓關節用更久！外用葡萄糖胺凝膠如何選？
要避免關節不適應如何調整生活型態？謝迪亞物理治療師建議，最好的姿勢就是「下一個姿勢」，日常生活注意避免單一坐姿、站姿，可利用各項輔具轉換姿勢，例如腳凳、椅靠等。此外，勿讓關節不適變成運動阻礙，適時介入輔助方式，比如尋求專業教練訓練，或是搭配具有輔助緩解症狀的外用凝膠等等。
保養外用凝膠以何種為佳？謝迪亞物理治療師指出，可以注意外用凝膠是否含有「GAG」成份，這是一種葡萄糖胺聚合物的型式，有保養、鎮定的作用。如果要挑選擦的葡萄糖胺，建議考量是否含有可幫助舒緩發炎的精油，以及是否有相關研究佐證，如萃取來源會影響效果。
擦的葡萄糖胺如含有GAG，可節省葡萄糖胺轉化為葡萄糖胺聚合醣的過程。另外，注意外用凝膠的成份組成，建議可挑選含有精油複方的成份，如薄荷能迅速鎮定舒緩關節不適，辣椒素可以幫助放鬆關節周遭緊繃的肌肉。有任何使用外用凝膠的疑慮，可諮詢專業藥師，若不適的狀況持續發生，可以尋求物理治療師評估動作問題。
別等到手術、復健才開始！關節保健運動減重要趁早關節活動度影響行動能力與健康狀況，謝迪亞物理治療師提醒，關節保養最重要的觀念就是「趁早」，針對關節退化的『非手術治療』在研究中指出，運動、減重、改善生活型善為第一線建議，最有效的時間是在關節不適的初期，及早開始注意關節保健，能減少未來需要面臨手術、復健的可能。
謝迪亞物理治療師指出，另一個與關節健康息息相關的是適當運動，建議每周進行150分鐘中等強度運動，無論是有氧、重量、伸展運動皆可，足夠運動量也能幫助維持良好體重。
謝迪亞物理治療師強調，肥胖會影響身體恆定，造成荷爾蒙紊亂並刺激關節反覆發炎，導致軟骨如同泡在會造成溶解的液體中，對關節造成莫大傷害。國人應重視控制體重、維持良好體態對關節健康的重要性。
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