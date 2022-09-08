芒果控要瘋了！重乳芒果奶茶上市 夏日必喝這罐雙重享受
夏天絕對可以說是芒果控最愛的季節！身為一個芒果控，每到夏天怎麼可能不吃芒果，不管是愛文、金煌還是玉文、金蜜，芒果風味酸甜濃郁，果汁多肉飽滿、香氣四溢，都讓芒果控為之瘋狂，各種加了芒果的飲料、甜點或是冰品都被收為口袋名單，不僅連鎖咖啡、甜點店紛紛推出季節限定的芒果季甜點，各家手搖飲料業者也趁勢主打芒果口味的飲料。
現在就連超商、超市也跟上芒果熱潮，原本就以濃郁風味奶茶聞名的午后時光，9月新推出「重乳芒果奶茶」新口味，將原本就很好喝的奶茶加入香甜的100%愛文芒果汁，口味直接升級更加分，香醇奶茶+愛文芒果使口感雙重升級，是最適合芒果控的夏日新滋味，讓芒果控可以隨處就在家附近的超商、超市輕鬆買到，立即享用酸甜香濃的芒果飲品。
以濃厚系為主打成為奶茶控最愛之一的「午后時光」系列，原本包裝上就印有大大「濃」字超級吸睛，主打超過60%含乳量的濃厚口感，除了有經典款重乳奶茶、可可之外，每每推出期間限定新口味更是讓人衝動想喝，今年抓緊夏天的尾巴，獨家限定口味芒果奶茶，嚴選香氣濃郁、甜感豐富的愛文芒果為基底，配上紐澳優質乳源的純濃鮮乳和特色紅茶粉，依比例調配保有茶韻及紅茶淡香，完全無添加奶精，打造涼爽系的芒果飲品，要挑戰超商飲料櫃最快賣空的熱銷排行。
芒果控們今年夏天超有口福，重乳芒果奶茶售價38元，已經在全台7-ELEVEN、全家便利商店、全聯等通路上架，想要嘗鮮的芒果控們可要趕快把握機會。