中秋節送禮該選啥？「雷品Top5」超意外　最夯選擇竟是它

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不過中秋節應景吃月餅還是很有過節氛圍的，這次調查也詢問壯世代最喜歡的月餅種類，結果發現綠豆椪、蛋黃酥、冰淇淋月餅、鳳梨酥、創意月餅最受到歡迎。有不少人偏好傳統口味，而綠豆椪、蛋黃酥較其他品項較不甜膩所以受歡迎，但也有長輩欣賞冰淇淋月餅的創意及新鮮感，且孫子孫女喜歡吃，適合拿來分享。所以不要以為送長輩老派的月餅就能送到心坎裡，適時候換換口味也相當不錯。壯世代教科文協會理事長吳春城也表示，許多壯世代會有中秋月餅收到吃不完的窘境，也許糕點業者能以此參考調整。
若是常見禮盒是送禮雷品，那麼壯世代最想收到的中秋禮物是什麼呢？有高達54.2%的壯世代最想收到的是飯店餐券，其次為飯店住宿券（49%）及旅遊票券（38.7%），皆與旅遊相關。主要原因為「喜歡旅遊」、實用、可以約家人或好友一同使用等等。
最後，關於中秋節最想從事的活動，有58.1%壯世代想和親戚家人聚餐、34.2%希望能賞月、32.3%想趁連假出遊。顯示出「團聚」對壯世代來說可能是最為重要的過節元素，也呼應他們對收禮的品項偏好！因此，送壯世代中秋禮物，或是安排中秋活動時，不妨能以此為參考，讓今年中秋多點不一樣感受。
而《NOWnews》記者實際訪問壯世代的民眾，也反應出常見的月餅禮盒，確實容易有過量及過期的風險，「現在多數人都喜歡送月餅，只收到一盒覺得滿應景的，太多就會擔心吃不完要丟掉，會覺得很不好意思浪費，而且不小心就放過期」、「還是滿喜歡收到月餅，但太多盒吃了會胖，家裡小朋友不愛吃就會變成都我一個人在清」。