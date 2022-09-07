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中秋節送禮該選啥？「雷品Top5」超意外　最夯選擇竟是它

▲許多民眾在中秋節有送禮需求，不過常見的月餅實際上，竟是50歲以上的狀世代最不想收到的禮物第一名。（示意圖／取自photo AC）
▲許多民眾在中秋節有送禮需求，不過常見的月餅實際上，竟是50歲以上的狀世代最不想收到的禮物第一名。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-09-07 18:42:52

中秋連假即將到來，有不少民眾都有送禮的需求，但若是不小心選錯禮品，恐怕會白白浪費了一番心意，而根據「壯世代中秋節網路調查」結果顯示，50歲以上的壯世代，最不想收到了禮物竟是常見的月餅、香腸、蛋糕禮盒，最想收到的第一名則是飯店餐券，提醒晚輩們要送禮物千萬別踩雷了！

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▲根據調查結果顯示，狀世代中秋節最不想收到的禮物中，常見的禮盒都榜上有名。（圖／壯世代教科文協會提供）
▲根據調查結果顯示，狀世代中秋節最不想收到的禮物中，常見的禮盒都榜上有名。（圖／壯世代教科文協會提供）
壯世代教科文協會日前針對50歲以上的民眾發起調查，了解壯世代對於「過中秋」的需求與真實想法，結果驚人的發現，最不受歡迎的中秋節禮物前五名排行，依序為月餅禮盒、香腸禮盒、蛋糕禮盒、餅乾禮盒、柚子文旦。主要原因大多為「重複性太高沒有變化」、「口味太甜或太膩」、「不健康」等等；甚至有人直言，中秋禮盒多保存期限短，來不及食用且多為加工食品，影響健康！

不過中秋節應景吃月餅還是很有過節氛圍的，這次調查也詢問壯世代最喜歡的月餅種類，結果發現綠豆椪、蛋黃酥、冰淇淋月餅、鳳梨酥、創意月餅最受到歡迎。有不少人偏好傳統口味，而綠豆椪、蛋黃酥較其他品項較不甜膩所以受歡迎，但也有長輩欣賞冰淇淋月餅的創意及新鮮感，且孫子孫女喜歡吃，適合拿來分享。所以不要以為送長輩老派的月餅就能送到心坎裡，適時候換換口味也相當不錯。壯世代教科文協會理事長吳春城也表示，許多壯世代會有中秋月餅收到吃不完的窘境，也許糕點業者能以此參考調整。

若是常見禮盒是送禮雷品，那麼壯世代最想收到的中秋禮物是什麼呢？有高達54.2%的壯世代最想收到的是飯店餐券，其次為飯店住宿券（49%）及旅遊票券（38.7%），皆與旅遊相關。主要原因為「喜歡旅遊」、實用、可以約家人或好友一同使用等等。

▲根據調查結果顯示，狀世代中秋節最不想收到的禮物中，常見的禮盒都榜上有名。（圖／壯世代教科文協會提供）
▲根據調查結果顯示，狀世代中秋節偏好傳統口味月餅，並且多數人喜愛在節慶團聚，因此旅遊住宿券成了送禮首選。（圖／壯世代教科文協會提供）
最後，關於中秋節最想從事的活動，有58.1%壯世代想和親戚家人聚餐、34.2%希望能賞月、32.3%想趁連假出遊。顯示出「團聚」對壯世代來說可能是最為重要的過節元素，也呼應他們對收禮的品項偏好！因此，送壯世代中秋禮物，或是安排中秋活動時，不妨能以此為參考，讓今年中秋多點不一樣感受。

而《NOWnews》記者實際訪問壯世代的民眾，也反應出常見的月餅禮盒，確實容易有過量及過期的風險，「現在多數人都喜歡送月餅，只收到一盒覺得滿應景的，太多就會擔心吃不完要丟掉，會覺得很不好意思浪費，而且不小心就放過期」、「還是滿喜歡收到月餅，但太多盒吃了會胖，家裡小朋友不愛吃就會變成都我一個人在清」。

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