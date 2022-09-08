《爸爸去哪》Angela赴英留學！費用曝光遭酸：名媛養成記
曾和導演王岳倫一起演出中國綜藝節目《爸爸去哪兒》的星二代Angela（王詩齡），12歲的她近日飛往英國留學，近照曝光後發現，她不但身形抽高許多，還散發出成熟氣質，和當年在節目上的圓潤模樣有明顯反差。
Angela近年飛往英國留學，而從媽媽李湘的微博分享來看，校園環境十分典雅，古色古香的建築物也散發出濃厚的歷史感；根據陸媒報導，Angela讀的是當地一所貴族女校，英國安妮公主（Princess Anne）和賭王女兒何超欣都曾畢業於此校。
不僅如此，李湘分享女兒近況時也指出：「學校貼心地給小妞安排了當年安妮公主入住的房間，溫馨又古老！」感受到母女難掩興奮的心情；而從曝光照片中，可以看到Angela試穿學校制服，纖細的四肢和高挑的身材，已看不見當年圓潤的模樣，整個人也散發出典雅的氣質。
貼文一出，也引起網友討論表示，這間英國最好的寄宿制女校，每學期學費就要11萬人民幣（約48萬元新台幣），讓不少人羨慕表示：「真的是我羨慕的生活呀」、「不得不說這環境也太好了吧」、「有錢有顏又會讀書」、「讓我下輩子投胎投到好人家吧」，不過也有網友批評：「名媛養成記」、「只能說有錢真好」、「幹嘛這麼高調，不炫不行呀。」