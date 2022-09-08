Airpods Pro 2大升級成黑馬！MagSafe充電討論高達人也讚

蘋果台灣時間今（8）日凌晨舉辦一年一度發表會，除了討論度爆高的iPhone14系列終於亮相，Apple Watch Series 8、AirPods Pro 2也同樣掀起全球果粉瘋狂討論，其中AirPods Pro第二代問世推出超多變革，像是降噪模式、續航能力等等，意外引爆果粉高度注意，成為話題黑馬。對此3C達人廖阿輝也大讚：「進步很好，真的很有感。雖然實際功能與實用度還有待實測，但光看網友討論和這次發布會的資訊，進步很好。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 同時廖阿輝也呼籲還在觀望的民眾，「其實問CP值好不好都是其次，蘋果的東西本來就不是能單靠價錢衡量，他世代更迭做出的改變，持續進步中就很吸引我了。」其實，AirPods Pro 2這回配備H2晶片，針對果粉們最在乎的「降噪」問題，AirPods Pro 2可以處理多一倍的噪音內容，同時也增加「自適應通透主動式降噪模式」，可自動在通透模式下將噪音消除，另外也加入支援空間音訊，以及個人化空間音訊聽感設定。不僅如此，二代連接充電盒後的續航能力比上一代最長多了6小時，耳機從原本充電一次只能聽4.5小時，到現在最長能聽6小時，啟用空間音訊和頭部追蹤功能時，最常還可達5.5小時（比上一代多增加0.5小時），通話時間則足足延長一小時，可達4.5小時。充電盒部分則聆聽時間延長6小時，達到30小時；通話時間達24小時。配備的MagSafe充電盒還可以放上Apple Watch充電線上充電，多項變革讓果粉嗨翻天。AirPods Pro2被發現「這改革」太神！網喊：不忍了直接換AirPods Pro 2值得買？兩代差異秒懂：「這兩點」贏了記者真心話／iPhone 14動態島化劣勢為優勢！不愧是蘋果蘋果發表會重點精華懶人包！3分鐘看完「8大QA」一次掌握