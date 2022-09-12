腸道好、人不老係金ㄟ！權威名醫揭「腸」壽養生秘訣

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民眾在日常生活中，該如何保養自己的腸道呢？糠榮誠醫師分享，均衡飲食、充足睡眠、適當運動都是腸道保養的基本功，更重要的是每餐只吃8分飽，並且補充適當的水分與蔬果，避免造成腸道負擔，只要吃得好、吃得營養，飲酒、聚餐偶一為之，就能常保腸道健康，相信外食族也能輕鬆做到！
值得注意的是，隨年紀增長，腸道也會隨老化而影響消化和吸收的功能。糠榮誠醫師說，有研究發現，50歲以後腸道內的益生菌會漸漸減少，腸道蠕動、吸收營養的功能都會變差，可能出現肚子悶脹痛、排便不順或是情緒一緊張就容易拉肚子等腸躁症情形，這些都是腸道老化的重要警訊，最好適時替腸道補充營養，加速腸道細胞的修復，否則腸道在修復過程中一旦出現問題，就可能導致腸道發炎或增加癌症發生的機會，千萬不能輕忽。
糠榮誠醫師提到，大家都知道傷口修復需要補充膠原蛋白，而細胞、基因的修復則需要一種相當重要的成分NAD+，也是掌管人體運作、修復、製造粒線體動能的關鍵營養素，雖然NAD+無法透過人體自行合成，但我們可以透過補充前驅物質NMN，由人體自動轉換成NAD+，進而被腸道吸收運用。
天然的綠色蔬果像是花椰菜、青椒等食物當中都含有NMN，但糠榮誠醫師說，天然食物中的NMN相當微量，要一口氣吃到人體足夠的量並不容易，加上NMN分子比較大，可以選用市售的NMN營養品搭配天然的蔬果酵素，有助於將NMN分解成更小的分子，加速身體吸收、運用的效率，就像是有些維生素屬於脂溶性，可以和魚油等食物一起吃，讓腸道更容易吸收，不然吃得再多，最後也會被人體排掉，相當可惜。
糠榮誠醫師表示，只要腸道能好好吸收NMN，就能為腦部補充足夠的NAD+，幫助腦部細胞修復得更快、更好，因此只要腸道年輕，整個人就年輕了！