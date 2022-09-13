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《神隱少女》中秋假期票房750萬！粉絲扮無臉男進電影院

▲電影上映後，有粉絲扮成無臉男到戲院支持。（圖／甲上）
▲電影上映後，有粉絲扮成無臉男到戲院支持。（圖／甲上）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-09-13 11:30:00

曾在日本創下影史票房記錄、榮獲奧斯卡最佳動畫的《神隱少女》，數位紀念版在中秋連假台灣上映，截至9月11日全台票房飆到750萬，榮登新片票房冠軍。

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▲《神隱少女》在台票房直逼750萬。（圖／甲上）
▲《神隱少女》在台票房750萬。（圖／甲上）
片商這次邀請台灣知名海報設計師方序中、插畫家董十行所設計的「台灣限定」宣傳海報，打造全球唯一由吉卜力工作室獨家授權互動網站，讓吉卜力粉絲在上映首4日期間購買《神隱少女》數位紀念版電影票，就能立即獲得限量的台灣限定宣傳海報與「海原電鐵乘車券書籤」，讓粉絲直呼超用心，紛紛在社群平台曬起裱框的海報展示珍藏，還有鐵粉扮成千尋、無臉男進戲院朝聖，感動說：「21年後再看《神隱少女》有完全不同的體會，在大銀幕看有被重新感動到的感覺。」

享譽國際的影史動畫神作《神隱少女》自21年前上映時，即橫掃全球票房與強勁口碑，在台重新上映數位紀念版也有大批粉絲擁護，尤其首4日至戲院購票即可獲得的《神隱少女》台灣限定宣傳海報更是成為話題焦點，許多戲院一上映就秒殺送完，粉絲看完電影後紛紛留言：「千尋與白龍伴隨著我的青春，至今觀看我依然感動落淚」、「上映到現在已經三刷了，然後也哭了三次，小時候跟長大後看的心境完全不一樣」。

▲《神隱少女》數位紀念版在中秋連假台灣上映。（圖／甲上）
▲《神隱少女》數位紀念版在中秋連假台灣上映。（圖／甲上）

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