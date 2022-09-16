苗可麗、Ella上演婆媳大戰 「不換氣16秒飆罵」全場歡呼
《鴻門家宴 婆媳廚房》本週五（16日）正式進入四強淘汰賽，由林道遠、陳柏融、陳諺樑及章俊彥家庭互相廝殺，在「評審指定料理賽」主題中完美復刻由鍾欣凌指定的「紅燒黃魚豆腐」，原來這道菜是鍾欣凌爸爸生前最愛的一道菜，從家族慶祝聚餐，到鍾欣凌爸爸過世送行的圓滿餐，都必定有這道菜，對她來說相當重要，本集客座評審由苗可麗擔任，苗可麗大展罵功，還拉著Ella演她媳婦，整整16秒不換氣一口氣怒罵，讓Ella傻眼直呼苗可麗都不用換氣好厲害。
Ella大讚被苗可麗罵到的話，會通體舒暢打通任督二脈，當苗可麗一現身時，李玉璽竟然帶頭高喊「罵我」，現場所有人竟跟著附和，全場齊聲大喊「罵我」，讓原本優雅微笑進場的苗可麗，就定位後的第一句話就是用招牌口頭禪台語回說「罵你去死啦」，讓全場笑翻。
苗可麗更開玩笑說，在場參賽家庭都穿長褲，一定是婆媳和樂有問題，回家肯定互捏大腿，為了演繹「真實」的婆媳不和，苗可麗還指定要主持人Ella當她的媳婦，2人上演「鴻門婆媳劇」，婆媳大戰雖然只有33秒的對話，但面對苗可麗的連續攻擊，Ella扣掉第一句開場白後，僅僅藉著空檔回應了11個字，其中有一段苗可麗更是整整16秒不換氣一口氣怒罵，驚人的怒飆戲碼，引起全場鼓掌歡呼，讓苗可麗笑說：「你們有沒有發現，婆婆的掌聲都比較大？」引來婆婆們大笑，也讓Ella笑說，終於親眼見識到苗可麗的厲害。