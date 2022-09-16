7代Ford Mustang依舊堅持純內燃機設定，車艙質感大躍進為改款一大亮點!

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7代Ford Mustang選擇本屆北美國際車展作為全球首發舞台，外型設計依舊維持長車頭短車尾的身形比例，不過輪廓線條比起前代車型來的更加銳利並具侵略性，首先在頭燈部分採用極具特色之Tri-Bar三眼造型讓眼神散發出前衛之感，車頂線條依舊採用斜背式曲線，其延伸長度為歷代之最，為的是讓戴著安全帽的駕駛更容易進出車艙，同時也把尾部線條修飾得更為洗鍊。
另外後輪拱向外擴增的角度更大，亦將整體肌肉感凸顯得更為狂放，尾燈則延續過往單邊三道直立燈條造型，但在尾廂上緣刻意內凹之下讓尾燈造型也順勢向內翻摺，尾管則依動力不同分為雙邊單出及雙出兩種款式，此外V8車型的引擎蓋與前分流器造型比起4缸版本要來的更具張力，若再搭配Bronze Design Series套件或Performance套件，整體看起來讓車主的個人風格又更添特色。
相較外觀上的改變，車艙的進化才是大改款Mustang的最大亮點，其中最搶眼的莫過於採用12.3吋的駕駛數位儀表搭配13.2吋的SYNC4中央觸控螢幕，兩配件相互連結乍看還頗具電動車的味道在，也一掃過去較為冷調的機械感氛圍，其操作介面則利用Unreal Engine 3D技術將畫面解析度提升，並可針對操作選單進行客製化調整；其它還包含像是平底式方向盤、無線充電座、主動巡航控制、路標辨識、倒車輔助系統等皆是有效提升新車質感的配備，另外為了因應越來越多車主有錄製畫面的需求，特別安置一組USB插座在駕駛座上方，以便連接像Gopro或行車記錄器等配備。
動力配置現階段僅提到會延續2.3升渦輪增壓引擎及5.0升V8自然進氣引擎兩款，但未說明兩款動力的輸出與相關性能測試數據，不過V8引擎將導入全新設計的雙進氣箱與雙節氣門系統，除了可改善進氣效率油門反應也將更為敏捷，變速系統則配置6速手排及10速自排兩種選項；底盤部分若選配Performance套件的車型將配置有引擎室拉桿、Torsen後差速器、前390mm後355mm的Brembo煞車碟盤與卡鉗，同時還可選購電子阻尼避震器、Recaro賽車座椅及主動閥門排氣尾管，大改款Ford Mustang預計在2023年的暑假上市，正式售價也尚未出爐，若此期間有產品資料更新再為網友們持續送上。