林明禎變身性感網紅！露香肩登大銀幕　謝票引暴動

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該片在香港中秋節檔開出亮眼票房成績，口碑也爆棚，創下今年喜劇電影在香港的開票紀錄，讓演出的大馬女神林明禎知名度大開，她也勤力跑宣傳，不但曾經小露纖腰，引發粉絲爆動觀看，所到之處也吸引粉絲圍觀，更有小妹妹粉絲視她為偶像，她也開心大力放送愛心，人氣爆衝。
林明禎回憶剛接到劇本時，並不太清楚會和哪些演員合作，但她特別被現在演出的網紅角色吸引，直接同意接演，便飛往香港。她表示《飯戲攻心》是拍電影以來廣東話台詞最多的一回，「幸好拍戲時到香港必須經歷14天的隔離，我剛好又收到最新版的劇本，便利用這14天狂練廣東話。」電影中，她必須說出很多專業的用語，也笑說除了很多不易發音的廣東台詞，還要做出很有效果的表情和眼神，讓她大呼真的是一大挑戰。
林明禎更透露，因為電影中很多場戲都是大家圍著餐桌演出，彼此的距離很近，接話的速度又很快，而且一講台詞就會有五雙眼睛近距離的緊盯著自己，也坦言：「一開始真的好有壓力，但幸好大家的演技都放鬆，而且子華哥一到現場，就會讓全劇組都很開心，氣氛很好，我也就能很快適應劇組的狀況。」她憶起第一場戲，便是擔任黃子華的假女友被帶回家吃飯，「我那時真的好緊張，而且他們即興演出的能力超強，但後來我有一場天台戲，也能即興加詞、加動作和子華哥對戲了，讓我非常難忘。」《飯戲攻心》將於9月23日在台上映。