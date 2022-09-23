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營造安全「產」除風險　整合醫療共責「孕產兒」

營造安全「產」除風險　整合醫療共責「孕產兒」
營造安全「產」除風險　整合醫療共責「孕產兒」

健康醫療網

2022-09-23 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】林小姐在懷孕16周開始雙下肢腫脹，她忍耐到24周疼痛難以行走，又併發呼吸喘，經醫師抽血檢查及靜脈超音波檢查後，發現是雙側下肢靜脈血栓，好在及時發現，立即接受低分子肝素治療，前後共打了270多針抗凝血劑，身上滿是針孔跟瘀青，還好腳腫漸漸消退也不再腫痛，剖腹生產一名可愛女寶寶，母女均安。

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確診孕婦好焦慮　團隊全方位照護

一名林小姐懷孕期間確診COVID-19，所幸打過三劑疫苗，症狀並不嚴重，但因為家中還有大寶跟二寶，加上腹中的三寶，她心情十分擔憂，立即接受視訊門診，醫師建議儘快服用抗病毒藥物，來緩解症狀，並告知感染胎兒的機率大概只有1-3%，給她很大的心理支持。對於這類確診的孕產婦，高醫特別設置了COVID-19產婦專責病房，聯合婦產部及小兒部團隊給予最好的治療，共同為孕產婦創造幸福、平安且順利的產程。

臨床教育訓練部副主任，同時也是婦產部醫師的沈靜茹呼籲，最近疫情升溫，施打COVID-19疫苗很重要，可以減低確診後的症狀，孕婦也屬於重症高風險族群，確診後可以和產科醫師討論是否服用抗病毒藥物，COVID-19傳染給胎兒的機率很低，媽媽不用過度擔憂，媽媽確診後產生的抗體可以通過胎盤跟乳汁傳給新生兒，產後仍是鼓勵媽媽可以餵奶。

懷孕血栓風險高　產後盡早下床走　

婦產部產科主任莊蕙瑜提醒，懷孕產生血栓風險為非懷孕期間的8至10倍，孕產婦肺栓塞死亡僅次於產後大出血、羊水栓塞，若是肥胖、年齡35歲以上、人工生殖多胞胎、抽煙、長期臥床者等風險族群，應該要避免長時間不活動，可穿彈性襪，產後儘早下床。

莊蕙瑜主任強調，若有血栓相關病史要及早告知醫師，也要注意是否有下肢是否有腫脹疼痛、壓痛、紅腫，喘及胸痛，異常咳嗽、咳血，不明原因暈厥或意識喪失等情況，及早告知醫師，盡速治療，一起提升孕產兒安全，降低生產事故發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55181

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