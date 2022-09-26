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特企／桃園社會住宅成家第一哩路　幸福圓夢啟程！

▲「桃園市社會住宅服務中心」銜接社會住政策、提供住戶管理服務。（圖／桃園社會住宅中心提供）
▲「桃園市社會住宅服務中心」銜接社會住政策、提供住戶管理服務。（圖／桃園社會住宅中心提供）

本報訊

2022-09-26 14:20:41

近年，因應高房價、照顧弱勢及維護居住正義等目標，中央與地方積極規劃與興建社會住宅，其中桃園市政府興辦社會住宅成果亮眼，受到住戶回饋肯定。桃園市社會住宅在規劃上採智慧節能建築設計，推行全齡混居社宅，並導入鄰里公共服務設施，成為入住市民成家第一哩路。111年底將可為約4,000戶社宅住戶提供公共事務管理及居住服務，成為許多家庭圓夢的跳板。

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新手父母「幸福達成」　社會住宅有效降低年輕人育兒負擔！

成家的夢想並不遙遠，桃園市政府近年看重民眾居住需求，希望透過興建社會住宅，讓「成家第一哩路」延伸，使民眾體驗成家並不遙遠。曾居住桃園社會住宅「八德一號」的陳先生說道，住在社會住宅超乎他的想像，嶄新的成屋、寬闊的空間、良善完整的生活機能，這對陳先生而言是天大的福音，也給了陳先生新穎的感受。

社會住宅造福民眾，但究竟給民眾何種直觀感受？陳先生愉快說道，自從居住社會住宅，「原來有一個家是這種感覺」陳先生與太太同住，對生孩子的想法一直覺得遙遠，也不知道有一個自己的「家庭」究竟是什麼模樣，但社會住宅的空間，給予二人更緊密的家庭生活方式，「之前跟太太在外面租房又貴，空間小而且又很不好存錢」陳先生講述年輕人的租屋狀況，陳先生認為租賃社會住宅給年輕人更多機會，更省錢、更容易完整建立「家」的目標，如今也與太太生兒育女享受家庭幸福，居住一年半時間，為了替自己和孩子找到更大空間才搬離社宅，桃園市政府透過社會住宅，讓新一代的家庭更安心建立屬於自己的「家」。

成家從社會住宅啟程　桃園市政府給年輕人更多機會！

在人生的每個階段中，都有值得追求的不同成就，新時代的年輕人也希望可以有成家的喜悅，但究竟從哪些面向才能讓結婚、成家的成本被負擔得起？居住桃園市社會住宅「中路二號」的林先生表示，與女友在社會住宅居住兩年時間，「真的是非常滿意！」林先生高昂強調，「滿意的不只是硬體，甚至是維修、服務、物業都令人滿意到不行」！

身為中路二號第一批住戶，周邊就有全家便利商店，生活機能便利性也陸續到位，「最迷人的是環境帶來的安靜」林先生表示，「中路二號」以住宅區的環境吸引民眾，在晚上更是可以讓住戶享受靜謐，放鬆上班忙碌的心情，除此之外，「我自己在機場工作，光是跟女友租個小套房就要七八千」林先生講述年輕人的租屋現況，林先生也認為社會住宅是成家跳板，能省下錢、體驗婚姻居住氛圍、建立邁向家庭成就的目標，如今也與女友步入禮堂完成人生成就，走入甜蜜婚姻之中，「還好有社會住宅，讓我感受居住的幸福，也順利結婚成家！」林先生愉快分享道。

社會住宅便利多樣性　幫助減少生活壓力

社會住宅提供多面向的便利給住戶，從硬體、維修、物業、乃至於生活機能，曾居住於「八德一號」的許小姐，看見社會住宅多元服務且便利的一面，許小姐表示，自己身為單親母親，社會住宅的租金讓她著實感到住宅政策的落實，及家庭空間的便利，「我用這樣的錢就可以租到美好家的環境，但是在外面這樣的錢，只能租到小套房，我覺得這是社宅給我的便利性」許小姐懇切說道。

「社會住宅其實減少了我很多生活上的壓力」許小姐表示，就連申請社會住宅的過程都很便利，時程規劃都非常明確，「有問題打電話去管理中心，都可以快速得到答案」，此外，周邊也有非常多的公車線路，在交通上也讓許小姐非常滿意，許小姐在社宅居住一年多，直到擔心孩子吵到鄰居才決定搬離。

桃園市政府推動、建設社會住宅不遺餘力，共啟動41處社會住宅，預計興建約8,000 戶，至今年底即累計完成約4,000戶社宅供居住，造福許許多多家庭，「成家第一哩路」不是單純口號，而是實際發生的現在進行式，讓更多民眾在人生、成家、育兒的路上，留下重要的里程碑，讓社會住宅協助民眾享受居住的幸福、便利、與成就感。

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