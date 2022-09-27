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國家驗光師專技高考中華醫大視光系林冠廷全國第3

▲中華醫事科技大學視光系驗光師高考表現亮眼，林冠廷(左五)與校長孫逸民（左六）及系上師生分享喜悅（圖／中華醫事科大提供）
▲中華醫事科技大學視光系驗光師高考表現亮眼，林冠廷(左五)與校長孫逸民（左六）及系上師生分享喜悅（圖／中華醫事科大提供）

記者張振興/ 台南報導

2022-09-27 16:20:56

111年國家驗光師專技高等考試放榜，中華醫事科技大學視光系表現亮眼，全國前30名新科驗師中，華醫視光系應屆畢業生佔了近三分之一，其中，林冠廷更考進第3名，系上師生齊聚，一起為成果開心歡呼。

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中華醫大校長孫逸民為視光系學生在專技高考和普考的表現喝采，也向參與考照輔導的老師表達感謝，孫校長說，學生的表現就是教學成效最具體的實現，期勉已取得證照的畢業生們以專業照福人群，在校生繼續加油向學長姐看齊。


中華醫大視光系系主任陳昆祥表示，考選部111年國家驗光師專技高等考試通過率不到30%，但統計該系應屆畢業生應考結果，有60人通過驗光師高考，其中，有8人名列全國前30名，分別是林冠廷、連羿雯、江冠融、魏恩典、羅文萱、楊于萱、蔡玟曉、楊珉欣。特別是林冠廷表現最為亮眼，排名全國第3


系主任陳昆祥表示，驗光師法通過並納入專技高考後，推動視光產業蓬勃發展，尤其是近年來國際連鎖眼鏡公司在大型商場興起，加上受新冠肺炎疫情影響，遠距數位學習及工作的人口增加，視力負荷加重，眼科醫療院所亟需驗光師人才加入，為民眾檢測照護視力，讓視光系畢業生的就業出路相當受歡迎，取得驗光師高考證照者更是爭搶的人才，業界開出4萬元的起薪價，隨著年資、績效分紅，月薪超過5萬元不乏其數。而除了驗光師專技高考表現亮眼，在驗光生專技普考的表現也不俗，今年應屆畢業生有66位通過驗光生普考取得證照，其中有不少人是同時通過驗光師高考和驗光生普考，雙喜臨門。

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