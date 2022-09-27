國家驗光師專技高考中華醫大視光系林冠廷全國第3

111 年國家驗光師專技高等考試放榜，中華醫事科技大學視光系表現亮眼，全國前 30 名新科驗師中，華醫視光系應屆畢業生佔了近三分之一，其中，林冠廷更考進第 3 名，系上師生齊聚，一起為成果開心歡呼。

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中華醫大校長孫逸民為視光系學生在專技高考和普考的表現喝采，也向參與考照輔導的老師表達感謝，孫校長說，學生的表現就是教學成效最具體的實現，期勉已取得證照的畢業生們以專業照福人群，在校生繼續加油向學長姐看齊。

中華醫大視光系系主任陳昆祥表示，考選部 111 年國家驗光師專技高等考試通過率不到 30% ，但統計該系應屆畢業生應考結果，有 60 人通過驗光師高考，其中，有 8 人名列全國前 30 名，分別是林冠廷、連羿雯、江冠融、魏恩典、羅文萱、楊于萱、蔡玟曉、楊珉欣。特別是林冠廷表現最為亮眼，排名全國第 3 。