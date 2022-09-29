2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

莫德納台灣公司今成立　李宜真出任總經理

▲莫德納今（29）日宣佈，莫德納台灣股份有限公司正式成立。（圖／美聯社／達志影像）
▲莫德納今（29）日宣佈，莫德納台灣股份有限公司正式成立。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

2022-09-29 10:56:16

莫德納今（29）日宣佈，莫德納台灣股份有限公司正式成立，並由有逾20年國際藥廠經驗的李宜真出任總經理，將開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作，幫助有效解決台灣面臨的醫療照護挑戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
莫德納表示，亞太地區是商業發展不可或缺的區域，先前已經在日本、南韓以及澳洲成立子公司，並在今年2月宣布要擴張商業版圖到亞太區其他4個市場，包含台灣、新加坡、香港以及馬來西亞。

莫德納說明，李宜真擁有逾20年國際藥廠經驗，在管理、行銷、商業策略、營運與銷售等多元角色，展現卓越的領導力，在加入莫德納之前，李宜真曾任安進台灣，及必治妥施寶貴台灣與新加坡的總經理，未來李宜真將會負責台灣的業務，建立在地提供醫療協助與商業營運的多功能團隊。

莫德納資深副總裁、新興市場負責人Patrick Bergstedt表示，「我們很開心能夠邀請到李宜真女士加入莫德納團隊，協助推廣mRNA的科學並創造醫療革新，促進全人類健康福祉。」

Patrick Bergstedt認為，台灣以世界一流的健保體制，多樣化的產業人才、科學家與研究機構，以及各項生物科技創新能力舉世聞名，期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多mRNA技術的健康方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作，幫助有效解決台灣面臨的醫療照護挑戰。

李宜真分享，「我很興奮能加入莫德納，這個持續在台灣及亞太區扮演對抗Covid-19疫情重要角色的公司。台灣目前正逐步開放國境，我很榮幸我們的次世代雙價疫苗可以幫助台灣對抗Omicron及未來的病毒株。除了我們在對抗Covid-19疫情上的重要投入外，我也希望未來可以將應用mRNA技術於傳染疾病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病與自體免疫等領域的創新療法帶來台灣。」

習慣把愛說出口！劉櫂豪6戰縣長　提「造好新台東」3方向

Q3十大爆紅台股！威盛與宏達電雙入榜　車用燿華不遑多讓

蔣萬安瞎提政見　林楚茵舉「蔣經國言論」譏：好好當立委

任內不會外匯管制！楊金龍：逆風要借力使力、疏導更有效

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀